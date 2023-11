Espera INA más inversiones para México por 15 mil mdd en los próximos dos años

Expuso que esos 50 parques empezarán a funcionar entre 2024 y 2025, pero ninguno está ubicado en el Istmo de Tehuantepec, ni en el sur, a excepción de Mérida, Yucatán, donde sí se observan inversiones.

Explicó que el hecho de que no se vayan a construir parques en el sur de México “no es falta de interés, es que hay falta de condiciones. Cuando haya infraestructura podremos ir”.

Sobre la posibilidad de que vayan a instalarse en el sur o sureste de México empresas fabricantes de vehículos, dijo que “nosotros no hemos tenido en concreto el interés de alguna armadora, porque lo que nosotros hacemos es que recibimos la solicitud y no confesamos los sectores de manera agrupada. En mi radar no tengo ninguna armadora”.

Con información de El Universal