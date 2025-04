Estiman que deuda de Pemex a proveedores podría ser de un billón de pesos

CIUDAD DEL CÁRMEN- Fuentes con conocimiento del tema entrevistados por Grupo REFORMA señalan que, si bien la deuda reconocida oficialmente por el Gobierno federal y la petrolera ronda los 506 mil millones de pesos al cierre de 2024, aún es necesario sumar todos aquellos trabajos y proveeduría ya realizada por las empresas contratistas y que aún no han sido facturados, los cuales podrían duplicar la cifra oficial.

Un contacto de una naviera que presta servicios a Pemex y a empresas privadas para el transporte marítimo de personal y equipo costa afuera, manifestó que, aun estando dentro del problema, es difícil conocer con certeza a quienes ya se les pagó o abonó dinero por parte de la petrolera del Estado.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten que Pemex enfrenta riesgo financiero

”Las consecuencias del impago (de Pemex) creo que ya no tienen vuelta atrás: pararon a las empresas, muchas ya no van a sobrevivir, aunque mañana Petróleos Mexicanos te diga ‘te pago lo que te debo’. El daño está· hecho; no son unos meses”, señaló.

”El SAT no te va a decir que te perdona los intereses, el Seguro Social no te va a decir que te condona no cubrir tus cuotas patronales y lo más fuerte es que ese dinero no va a dar para pagar demandas laborales”, mencionó.