Estos bancos reprobaron en servicios de banca en línea, revela la Condusef

En los contratos, las instituciones no señalan claramente el consentimiento expreso del usuario, no establecen claramente el concepto, monto o método de cálculo y la periodicidad de cobro de todas las comisiones que genera el producto , no establecen de manera clara y precisa el procedimiento en caso de robo o extravío de claves y contraseña y tampoco indican claramente el procedimiento de modificación.

Ciudad de México. Los servicios de banca en línea que ofrecen Ve por Más y Multiva incumplen a los usuarios, pues no señalan el cobro total de las comisiones, no son claros en la consulta de movimientos u omiten señalar riesgos relacionados con los servicios digitales, dijo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) .

En los comprobantes de operación, las instituciones no señalan la identificación de la entidad financiera, no establecen el monto, fecha y hora de la operación efectuada; mientras que en las páginas de internet no señalan los riesgos inherentes del uso del servicio de banca por internet, no contienen el listado vigente de comisiones (concepto, monto y periodicidad) y tampoco establecen las modalidades de contratación del servicio.

Por último, en el criterio de publicidad, la Condusef indicó que la publicidad que los bancos utilizan para ofertar el producto induce a error o confusión al usuario y no dicen los requisitos de contratación del servicio.

En este sentido, BBVA reprobó la primera evaluación y en la segunda sacó 7.5; HSBC sacó 7.6 en ambas evacuaciones; Banco Azteca sacó 7.6 en la primera y 10 en la segunda y Banorte aprobó con 10 ambas etapas.

Con información de La Jornada