Sugieren la IFC a México apostar más por las Asociaciones Público-Privadas

Consideró que México debe tener una legislación específica para APP’s con las mejores prácticas internacionales y un monitoreo en su implementación que sea totalmente transparente para evitar corrupción.

Un ámbito muy claro de las APPs es que tiene que haber licitaciones competitivas y públicas. Uno de los problemas históricos que había es que no se hacían licitaciones competitivas, era una misma empresa poniendo tres ofertas potencialmente distintas con empresas que eran ‘puras carcasas’.

”Aunque en principio parecían distintas, eran la misma y dos de las ofertas que hacían eran ficticias y una era real, entonces entraban en un proceso competitivo, pero no había competencia.”, abundó García Mora.

Afirmó que el potencial de México “es gigante”, pero es un país que lleva décadas creciendo por debajo de su crecimiento potencial.

”Un país que no crece es un país que no puede generar igualdad, es un país que no puede prosperar, y para crecer necesita que se generen empleos”, expuso.

Este año, el IFC prevé invertir alrededor de 3 mil millones de dólares en México.

El organismo asesora a más de 60 países en el mundo en la estructuración de Asociaciones Público-Privadas y es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes.

Por Charlene Domínguez, Agencia Reforma.