Furor por eclipse solar lleva a hoteles de Coahuila a elevar sus tarifas entre 20 y 100%

En Saltillo, el próximo 8 de abril el eclipse tendrá una duración de 4.20 minutos, pues comenzará a las 10:59 horas y se terminará a las 13:41, aunque el punto neurálgico será a las 12:19. Dijo que se produjo un panfleto con los horarios en que se verá el eclipse y se adquirieron 200 lentes que ya fueron distribuidos en los hoteles afiliados.

Finalmente, cuestionó que no se haya hecho nada por concientizar a los niños. “Salvo el que no tengan clases, no hay una campaña para concientizarlos de que no salgan a ver el eclipse de manera directa, ante los daños que se pueden sufrir”, destacó.