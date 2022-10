El éxito de un proyecto inmobiliario se basa en la buena segmentación del mercado. Basado en esto, Gustavo Tomé Velázquez, experto en el sector, explica que hay un modelo de vivienda que ha sabido adaptarse al estilo de vida de las nuevas generaciones, las cuales buscan una residencia asequible, de fácil acceso, cercana a su lugar de trabajo y que les permita vivir nuevas experiencias: el multifamily.

Si bien existe la creencia de que rentar una vivienda es sinónimo de derrochar el dinero, la realidad es que esta se ha convertido en la manera más factible de acceder a un espacio residencial, principalmente para los más jóvenes, quienes se desarrollan en un contexto de incertidumbre financiera. Por eso, este grupo de la población está en busca de residencias que realmente satisfagan sus necesidades.

“Si no les queda otra más que pagar renta, por lo menos que sea por un lugar que vale la pena”, dice Tomé Velázquez. “Las viviendas multifamily ofrecen un plus a los jóvenes: la comodidad. Para los arrendatarios de estos espacios es importante que su pago -que además se espera no sea alto- se vea reflejado en bienestar para su día a día”.

UN ESPACIO CÓMODO Y ASEQUIBLE

El valor del modelo de vivienda multifamily radica en la promesa del all inclusive. Para los jóvenes arrendatarios, el no tener que lidiar con el mantenimiento de una vivienda es clave para decidir si es o no la opción ideal para habitar. Ellos, indica el experto en la industria inmobiliaria, pagan por la generación de experiencias satisfactorias.

Este tipo de vivienda residencial ofrece ayuda en todo lo que respecta a los servicios de instalación de la casa, los muebles e incluso la asistencia de plomería y cerrajería. De hecho, el habitante no tiene que preocuparse por nada, ni por una gotera, ni mucho menos por una falla eléctrica. Todos estos problemas son resueltos por los propietarios del multifamily.

“Además, este tipo de espacios por lo regular cuentan con ciertas amenidades de uso común, como áreas amuebladas, gimnasios, salones recreativos, terrazas y zonas comerciales. Esto garantiza una mejor calidad de vida para los habitantes y, por lo tanto, una mayor tranquilidad por contar con la ayuda necesaria para evitar eventualidades”, refiere Gustavo Tomé Velázquez.

SENTIDO DE COMUNIDAD, CLAVE PARA JÓVENES

El modelo de vivienda multifamily, enfocado 100% a la renta de los espacios, está diseñado para convertirse en el mejor espacio posible para las personas, quienes, al mantenerse administradas bajo el mismo operador, desarrollan un sentido de pertenencia y comunidad con el resto de habitantes.

Las nuevas generaciones, dice Tomé Velázquez, están interesadas por tener un espacio privado, a bajo costo, que no les genere compromisos financieros a largo plazo, pero manteniendo siempre el sentido de comunidad: “quieren vivir en conjunto, compartir experiencias con gente que, quizá, presenten gustos y necesidades en común. Para este grupo de la población es importante compartir, sin derrochar y sin perder su privacidad”, añade el experto.

El real estate multifamily está en auge. Pero el reto para los desarrolladores inmobiliarios radica en la segmentación de usuarios. Si bien, este modelo está despertando el interés en un grupo amplio de la población, Tomé Velázquez recomienda elevar la rentabilidad de la inversión generando buenas experiencias a sectores delimitados, pues así se asegura que sus necesidades sean satisfechas, de acuerdo a su estilo de vida.