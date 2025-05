Estas son las mejores y peores inversiones de Warren Buffett en 60 años al frente de Berkshire Hathaway

NEBRASKA- Buffett, una de las personas más ricas del mundo y uno de los inversores más exitosos, tomó el control de Berkshire Hathaway en 1965 cuando la empresa fabricaba textiles. La transformó en un conglomerado al encontrar otros negocios y acciones para comprar que se vendían por menos de lo que valían.

Su éxito lo convirtió en un ícono de Wall Street. También le valió el apodo de “Oráculo de Omaha”, en referencia a la ciudad de Nebraska donde Buffett nació y eligió vivir y trabajar.

A continuación presentamos algunas de sus mejores y peores inversiones a lo largo de los años:

LAS MEJORES DE BUFFETT

- National Indemnity y National Fire & Marine: Adquirida en 1967, la empresa fue una de las primeras inversiones de Buffett en seguros. La “flotación” de seguros —el dinero de las primas que las aseguradoras pueden invertir entre el momento en que se compran las pólizas y cuando los asegurados hacen las reclamaciones— proporcionó el capital para muchas de las inversiones de Berkshire a lo largo de los años y ayudó a impulsar el crecimiento de la empresa. La división de seguros de Berkshire ha crecido para incluir a Geico, General Reinsurance y varias aseguradoras más. La flotación totalizó 173,000 millones de dólares al final del primer trimestre del año.

- Comprar bloques de acciones en American Express, Coca-Cola Co. y Bank of America en épocas en que esas empresas estaban fuera de moda debido a escándalos o condiciones del mercado. En conjunto, las acciones valen más de 100,000 millones de dólares más de lo que Buffett pagó por ellas, y eso no incluye todos los dividendos que ha recolectado a lo largo de los años.