Inbursa y Aeroméxico lanzan nuevo portafolio de tarjetas de viaje respaldado por Mastercard

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    Inbursa y Aeroméxico lanzan nuevo portafolio de tarjetas de viaje respaldado por Mastercard
    Las instituciones presentaron un portafolio de cuatro nuevos productos financieros diseñados para incorporar los trayectos Vanguardia

Marco Antonio Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, destacó que la alianza permite acercar a los clientes a sus aspiraciones de viaje

Grupo Financiero Inbursa y Aeroméxico formalizaron una alianza estratégica orientada a transformar la experiencia financiera y de viaje de sus clientes.

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A través de un nuevo ecosistema integral que cuenta con el respaldo de Mastercard como red de pagos global, las instituciones presentaron un portafolio de cuatro nuevos productos financieros diseñados para incorporar los trayectos y recompensas en el consumo diario de los usuarios.

¿QUÉ TARJETAS FORMAN EL PORTAFOLIO?
La oferta financiera compartida consta de tres tarjetas de crédito y una tarjeta de débito, las cuales fueron segmentadas para cubrir distintos niveles de viaje y perfiles de consumo:
Ascend: Diseñada específicamente para los usuarios que comienzan a viajar de manera más frecuente.
Elevate: Orientada a viajeros frecuentes que buscan maximizar la acumulación de beneficios y recompensas por su gasto continuo.
Horizon: Dirigida al segmento de clientes de alto nivel que demandan experiencias de viaje superiores y exclusivas.

El ecosistema integrado permite a los usuarios acumular Puntos Aeroméxico Rewards mediante compras cotidianas, así como al volar de manera directa con la aerolínea bandera del país.

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¿QUÉ BENEFICIOS AGREGAN A VIAJEROS?

Los nuevos plásticos incluyen una serie de valores agregados estándar y promocionales en todas sus versiones:
- Logística aeroportuaria: Acceso a los renovados Salones Premier de Aeroméxico, prioridad en los procesos de documentación (check-in) y abordaje prioritario.
- Servicios de equipaje: Inclusión de equipaje facturado (checked baggage) en todos los productos del portafolio.
- Incentivos comerciales: Bonos de bienvenida, oportunidades de obtener ascensos de cabina, boletos al 2x1 y descuentos en la redención de puntos acumulados.

Adicionalmente, los tarjetahabientes obtendrán acceso a descuentos y facilidades de acumulación en programas asociados de la aerolínea como Aeroméxico Vacations y el Plan Multiplica.

¿CÓMO ADQUIRIR UNA TARJETA?
Las tarjetas se encuentran disponibles para su contratación inmediata. El proceso de solicitud se puede realizar de forma 100% digital a través de la aplicación móvil y el sitio web de Aeroméxico, así como mediante la infraestructura propia de Inbursa, que incluye su aplicación móvil, página de internet, red de sucursales físicas y fuerza de ventas.

DIRECTIVOS DESTACAN ALIANZA

“Esta alianza representa una evolución en nuestra estrategia de construir un ecosistema centrado en el cliente. No se trata solo de volar, sino de integrar la experiencia de viaje en la vida cotidiana de nuestros pasajeros”, señaló Andrés Conesa, Director General de Aeroméxico.

Por su parte, Marco Antonio Slim Domit, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Inbursa, destacó que la alianza permite acercar a los clientes a sus aspiraciones de viaje mediante sus compras ordinarias.

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Asimismo, Silvana Hernández, presidente de Mastercard para la División Norte de América Latina, puntualizó que los pagos actúan como un habilitador clave para enriquecer tecnológicamente las etapas del viaje.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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