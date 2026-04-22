Aeroméxico en el top de puntualidad mundial: la aerolínea mexicana que sí llega a tiempo

Cuando vamos a viajar buscamos aerolíneas cómodas, con buena atención al cliente, capaces de solucionar imprevistos y sobre todo puntuales. La mayoría carece en alguno de estos factores, pero solo una es capaz de cumplir con excelencia todos los rubros. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las consultoras especializadas. En 2025, Aeroméxico se consolidó como empresa líder gracias a su puntualidad. El On-Time Performance Review 2025 realizado por Cirium, consultora especializada en análisis de la aviación, confirmó que Aeroméxico ocupa puestos de liderazgo entre las aerolíneas que priorizan la puntualidad en todo el mundo, todo gracias a sus casi 190 mil vuelos. Pero eso no es todo. Aeroméxico fue reconocida por Cirium como la aerolínea más puntual del mundo en 2023 y 2024. En México no es la excepción, su reconocimiento internacional también se refleja en los índices regionales.

LA PUNTUALIDAD DE AEROMÉXICO EN CIFRAS El reporte de Cirium dice que Aeroméxico cumplió con el 99.74% de las operaciones programadas (vuelos que se tenían previstos). Hubo operación en 188,859 vuelos, de los cuales el 90.02% aterrizaron dentro de los primeros 15 minutos conforme a itinerario y el 91.88% despegaron según el horario previsto. Aeroméxico mantuvo un volumen constante de aproximadamente 400 a 500 vuelos diarios, logrando mantener su índice de puntualidad por encima del 80-90% de manera sostenida mes a mes. -Índice de Llegadas a Tiempo: 90.02% -Despegues puntuales: 91.88% -Flota Activa (Equipos): 131 -Total de Vuelos Programados: 188,852 -Uso Diario Promedio por Avión: 9.21 horas -Distancia Total Recorrida: 312.32 millones de km

La misión de esta empresa es clara: quieren brindarle seguridad a sus clientes de que llegarán a sus destinos en tiempo y forma. ¿Cuánto dinero no ha perdido un usuario en hospedajes o experiencias solo porque su vuelo demoró?, muchísimo. Esta empresa busca reducir esas pérdidas al máximo. AEROMÉXICO BUSCA CALIDAD Y EXPANSIÓN La empresa no solo busca que todos su vuelos digan “on time”, también quieren ser alternativas confiables para los viajeros que van más lejos. Es por esa razón que en 2025 expandieron su operación; abrieron 7 nuevas rutas y ampliaron los códigos compartidos (acuerdo comercial entre dos o más aerolíneas para vender asientos en un mismo vuelo, utilizando cada una su propio código y número de vuelo). MEJORES RUTAS INTERNACIONALES DE AEROMÉXICO En 2025 Aeroméxico abrió nuevas rutas, tomando la de Roma como una de las más importantes para la conexión de México con Italia. Además, consolidaron dos de sus rutas más famosas y usadas -establecidas desde años anteriores- como es el caso de Tokio y Madrid.

Y para 2026 las cosas vienen mejor. Esta empresa tiene planeado crear lazos de México con Barcelona y París, pero aún están trabajando en ello para ofrecer viajes con la calidad que los caracteriza. Elegir una aerolínea que respete tu tiempo es clave para una buena experiencia de viaje, y Aeroméxico ha demostrado con datos de Cirium ser el referente global en este rubro. Entre sus múltiples reconocimientos y la apertura de rutas hacia Europa y Asia, queda claro que la empresa busca no solo llevarte a tu destino, sino hacerlo con la excelencia y puntualidad que el viajero moderno exige.

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