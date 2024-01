Inseguridad en carreteras va en incremento: IP

CDMX.- La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) afirmó que en los primeros cincos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han reportado 84 mil 963 robos a camiones que transportan mercancías.

El organismo empresarial advirtió que tan sólo en el año 2022 el costo que tuvo la inseguridad en carreteras creció a 19 millones de pesos diarios, por lo que instaron a las autoridades a dar solución a esta problemática.

Durante una conferencia de prensa José Abugaber Andonie, presidente de la confederación, detalló que en una reunión que tuvieron en privado con la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum expusieron esta preocupación por parte del gremio.

Abugaber Andonie subrayó los más de 84 mil robos en el país, cifra obtenida de los datos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con estos reportes, las mercancías que más se roban son alimentos y abarrotes; materiales de construcción; refacciones y productos automotores.

Entre otros productos que vigilan los delincuentes están los medicamentos, hidrocarburos, ropa y calzado.

“Eso nos preocupa porque está en aumento y si eso no se atiende, va a salirse de control, porque aparte lo peor es a dónde va esta mercancía”, expuso el empresario.

La mayoría de los asaltos registrados en estos 5 años de gobierno se concentran en el Estado de México (29 mil 350), Puebla (12 mil 129), Guanajuato (7 mil 174), Michoacán (6 mil 858) y Jalisco (4 mil 690).

“Para 2022 se estima que más de 7 mil millones de pesos –entre costos de mercancías robadas, daños a los equipos y costos adicionales para garantizar la seguridad– es lo que nos cuesta la inseguridad”, detalló el líder del organismo empresarial.

José Abugaber considera que en materia de seguridad es necesario un cambio de estrategia debido a que este tema se está descontrolado, por lo que alistan una reunión con la Secretaría de Marina para abordar esta situación.

“Ese tipo de cosas no es un buen mensaje, no está bien para las inversiones y sí se tiene que redoblar la seguridad. Se han hecho cosas, pero no las que necesita el país para que exista un cambio y que ya encontremos los mexicanos la paz que tanto estamos soñando”, puntualizó.