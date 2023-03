Instan a empresas a acelerar la nómina versión 4.0

El próximo 1 de abril entrará en vigor la obligación para las empresas de emitir la nómina digital en su versión 4.0 y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que los trabajadores ya no tienen por qué seguir haciendo filas en las diferentes oficinas de la dependencia.

Explicó que desde enero las empresas recibieron facilidades administrativas para no presionar a los trabajadores para tramitar su constancia fiscal y evitar las aglomeraciones del 2022.

Así, a poco menos de un mes de que termine la convivencia entre la antigua y la nueva versión para facturar, el SAT invitó a las empresas a no esperar hasta el final, puesto que la facilidad vence el 31 de marzo.

Andrea Yoalli Hernández, administradora general de Atención al Contribuyente, detalló que en enero se permitió a las empresas obtener información de sus trabajadores por medio de la solicitud de datos en el RFC de asalariados, llenando un formato en el portal del SAT, y con eso ya no era necesario que sus trabajadores tramitaran la constancia fiscal.

La funcionaria señaló que los datos más importantes que debe contener la nueva factura electrónica para que el CFDI sea válido para efectos fiscales son nombre del contribuyente o trabajador, en el caso de los recibos de nómina; su RFC, que es la identidad fiscal, y el código postal de su domicilio fiscal.

La factura 4.0 tiene como objetivo evitar la suplantación de identidad, recalcó, porque sólo se conocía el RFC y, con ello, se podían emitir facturas a diestra y siniestra a nombre de una persona sin que se diera cuenta.

”Es un tema de seguridad para todos, y de manera interna conocer ciertas herramientas que nos permitan visualizar de dónde salió la factura, hacia dónde va y quiénes son los actores que interactúan en determinados núcleos, gremios y demás”, expuso Yoalli Hernández.

Mencionó que sólo dos trámites ante el SAT son presenciales, para lo cual se requiere agendar una cita: inscripción al RFC y firma electrónica.

Finalmente, el SAT dijo estar listo para atender a los contribuyentes en la temporada de declaración de impuestos.

Por su parte, Cayso Asesores, empresa líder en capacitación y desarrollo de proyectos de inversión, apuntó que los patrones no tienen facultad de retener el salario si no se entrega la constancia del SAT, y esto se debe a que no hay un sustento legal para que los empleadores no paguen el salario si esta no se entrega, además de que no hay multas, ya que dicho documento sirve para cumplir un trámite administrativo “para el correcto timbrado de la nómina”.

