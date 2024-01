Inteligencia Artificial y cómo vendrá a remodelar el estilo de vida a nivel global

Aunque la mayoría de las políticas apunta a implementar el uso de IA en la esfera pública, el alcance de la tecnología no se detiene allí. Según los informes, AI puede aumentar la productividad en una empresa hasta en un 40 por ciento. Por lo tanto, no sorprende que industrias como fintech, seguros y marketing digital hayan adoptado tales estrategias en México.

Aunque se piensa que México puede estar en la cola de los países con mayor desarrollo de Inteligencia Artificial, la realidad es diferente. En este sentido, se puede observar el crecimiento de las fintech en el país.

“México no está atrás en la adopción de la inteligencia artificial como pensamos, no somos los líderes, pero no estamos en la cola. Lo que nos ha dado un impulso, no solo al país, sino mundialmente, es la situación con la pandemia”, dijo Rogelio Ruiz, director de Juniper Networks, quien destacó que México es el tercer país de la región, después de Brasil y Argentina, en el impulso del desarrollo de la Inteligencia Artificial.