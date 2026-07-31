Invitan a participar en el Premio Nacional de la Industria Automotriz

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    Invitan a participar en el Premio Nacional de la Industria Automotriz
    La entrega del premio será en el marco de la clausura del XXIV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México (CIIAM). ESPECIAL.

Se informó que el cierre de postulaciones será hasta el 21 de agosto y la ceremonia el 30 de septiembre

La Industria Nacional de Autopartes (INA) invitó a participar en la 5ta edición del Premio Nacional de la Industria Automotriz, que es el máximo reconocimiento a la excelencia, la innovación y el liderazgo que mueven al sector.

El galardón distingue a las empresas, organizaciones y ejecutivos que están desafiando e impulsando la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema automotriz en México.

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Las categorías en 2026 para empresas son Armadora del Año (vehículos ligeros y pesados), Proveedor del Año T1 y T2 (Equipo Original), Proveedor del Año (Aftermarkert/Equipo de Repuesto) y Sustentabilidad (Criterios ESG).

En Ejecutivos es por Trayectoria más Destacada, Ejecutivo del Año (Equipo Original/Mercado de Repuesto) y Ejecutivo del Año OEM (Vehículos Ligeros y Pesados).

El cierre de postulaciones el 21 de agosto, la evaluación y selección (jurado externo) el 4 de septiembre y la ceremonia de premiación el 30 de septiembre.

Para postularse, se deberá obtener el formato oficial de la carta de postulación en ina.com.mx/premio-nacional-industria-automotriz, completar los datos generales y de comunicación, además de adjuntar las evidencias como es una carta de autorización firmada por la directiva y documentación de respaldo.

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