Invitan a participar en el Premio Nacional de la Industria Automotriz

La Industria Nacional de Autopartes (INA) invitó a participar en la 5ta edición del Premio Nacional de la Industria Automotriz, que es el máximo reconocimiento a la excelencia, la innovación y el liderazgo que mueven al sector.

El galardón distingue a las empresas, organizaciones y ejecutivos que están desafiando e impulsando la competitividad y la sostenibilidad del ecosistema automotriz en México.

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Las categorías en 2026 para empresas son Armadora del Año (vehículos ligeros y pesados), Proveedor del Año T1 y T2 (Equipo Original), Proveedor del Año (Aftermarkert/Equipo de Repuesto) y Sustentabilidad (Criterios ESG).

En Ejecutivos es por Trayectoria más Destacada, Ejecutivo del Año (Equipo Original/Mercado de Repuesto) y Ejecutivo del Año OEM (Vehículos Ligeros y Pesados).

El cierre de postulaciones el 21 de agosto, la evaluación y selección (jurado externo) el 4 de septiembre y la ceremonia de premiación el 30 de septiembre.

Para postularse, se deberá obtener el formato oficial de la carta de postulación en ina.com.mx/premio-nacional-industria-automotriz, completar los datos generales y de comunicación, además de adjuntar las evidencias como es una carta de autorización firmada por la directiva y documentación de respaldo.