Mundial 2026 compensa bajo consumo de cerveza mexicana en EU

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    Mundial 2026 compensa bajo consumo de cerveza mexicana en EU
    Si bien han visto afectaciones por cuestiones como los aranceles al acero y aluminio, así como las políticas migratorias de Estados Unidos, para el segundo trimestre sus marcas se han ido recuperando. ESPECIAL.

Se mantiene el plan para iniciar operaciones de su nueva planta en Veracruz durante el actual año fiscal

CDMX.- El Mundial de Futbol 2026 permitió compensar la menor demanda de cerveza mexicana que se registró en Estados Unidos durante el primer trimestre del año, al cumplir con las expectativas de ventas previstas para el periodo del torneo, dijo la productora Constellations Brands.

La vicepresidenta de comunicación y responsabilidad social de la firma productora de marcas de Grupo Modelo que se venden exclusivamente en Estados Unidos y que se elaboran en México, Nina Mayagoitia, explicó que el entorno de consumo en el mercado estadounidense fue retador durante la primera parte del año; sin embargo, el evento deportivo impulsó la demanda de sus marcas y permitió alcanzar los objetivos comerciales previstos.

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La directiva señaló que la empresa mantiene el plan para iniciar operaciones de su nueva planta en Veracruz durante el actual año fiscal, aunque evitó precisar una fecha debido a que aún no concluye pruebas logísticas para las exportaciones hacia Estados Unidos.

“Vamos en tiempo y forma, va este año fiscal. En cuanto tengamos más detalle y una fecha lo haremos saber. No vamos a hablar de meses, dijimos este año fiscal y vamos en ese proceso”, afirmó.

EXPORTACIÓN POR VÍA MARTÍTIMA

Explicó que entre los retos destaca el desarrollo del esquema de transporte marítimo desde Veracruz, una nueva modalidad para la compañía, que hasta ahora abastecía el mercado estadounidense principalmente por carretera y ferrocarril desde sus plantas en Coahuila y Sonora.

“Hacemos mucho por camión, mucho por tren, pero el barco es nuevo para nosotros y estamos en ese proceso”, comentó.para la nueva planta, quienes actualmente se encuentran en capacitación. La empresa prevé ampliar la plantilla entre 20% y 30% conforme avance el arranque de operaciones.

Mayagoitia indicó que el proyecto ha enfrentado complejidades tanto en la construcción como en el diseño de la logística marítima, por lo que la compañía decidió no comprometer una fecha específica para el inicio de producción.

La planta de Veracruz será la tercera de Constellation Brands en México. El proyecto fue trasladado en 2022 desde Mexicali, Baja California, luego de que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador canceló su construcción tras una consulta pública sobre la disponibilidad de agua.

Con esta instalación, la cervecera reforzará su capacidad para abastecer el mercado estadounidense desde el Golfo de México, complementando las operaciones que actualmente realiza desde sus plantas ubicadas en Sonora y Coahuila.

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