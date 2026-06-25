La Iniciativa Privada se enfrenta a condiciones adversas en México: Canacintra

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    La Iniciativa Privada se enfrenta a condiciones adversas en México: Canacintra
    Se resaltó la necesidad de buscar estrategias para tener canales diferentes e impulsar de nuevo a los sectores económicos afectados. ESPECIAL.

Los sectores más afectados a nivel nacional han sido el automotriz, autopartes, metalmecánico y el agroindustrial

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, reconoció que el sector empresarial en México se enfrenta a condiciones que no son fáciles, pues por un lado está el bajo crecimiento que se ha presentado en el país y otro es el tema geopolítico que también ha impactado.

“Tenemos una gran oportunidad y un gran reto, sin lugar a dudas, por un lado hemos decrecido (se planteaba un crecimiento del 2% y se llegará 1.2%) y nos enfrentamos a condiciones que no van a ser fáciles, sin embargo, me parece que el sector industrial está listo para ponerse a trabajar como siempre lo ha hecho, peor no está fácil los mercados”, reconoció.

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A ello, añadió que se suma un impacto por el tema geopolítico, sin embargo, añadió que el sector necesita seguir aportando y apostando, pues una oportunidad viene a través de la Comunidad Europea, pero sin olvidar que el cliente más importante es Estados Unidos.

Aunque dijo que todos los sectores que integran la cámara se han visto afectados, reconoció que el automotriz, así como el de autopartes, el metalmecánico y la agroindustria han sufrido un gran impacto negativo.

“Creo que está contracción está ahorita en un impasse por el tema del Tratado, sin embargo, sabemos que la única manera de seguirlos impulsando es estar en la mesa de toma de decisiones y sobre todo para que realmente empecemos a impulsar a la industria nuevamente”, aseguró.

Por otra parte, durante su participación en la Firma del Pacto Coahuila, Medina Ortega, recordó que Coahuila y especialmente Saltillo, será sede de la Convención Nacional de Canacintra 2026, donde se recibirán a industriales de todo el país para dialogar sobre el futuro de la manufactura mexicana, la competitividad, la innovación y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

“La elección de Coahuila, como sede, es un reconocimiento a la capacidad productiva, a su estabilidad laboral y a la confianza que genera para la inversión y al trabajo coordinado, gracias gobernador, por su respaldo permanente a la industria y por impulsar las condiciones que hacen posible que proyectos de está magnitud se conviertan en una realidad”, aseguró.

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