Preocupación en el estrecho de Ormuz tras el impacto de un petrolero después de que Irán advirtiera a los barcos que dieran la vuelta

De acuerdo con el organismo británico UK Maritime Trade Operations (UKMTO), la embarcación fue alcanzada en su costado de estribor alrededor de las 10:00 horas (tiempo del este de Estados Unidos), provocando daños en el puente de mando. Tras el incidente, el capitán emitió una alerta de seguridad a otros barcos que transitaban por el estrecho, advirtiendo sobre el riesgo de nuevos ataques.

La tensión en el estrecho de Ormuz , uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, aumentó significativamente este jueves después de que un buque de carga resultara dañado por el impacto de un proyectil mientras navegaba por la zona.

El episodio ocurrió en un contexto de creciente incertidumbre regional. Horas antes, Irán habría ordenado a cuatro petroleros que dieran marcha atrás cuando intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, según información difundida por el diario Financial Times. Las embarcaciones habían permanecido durante más de 100 días en el Golfo Pérsico y buscaban retomar sus rutas comerciales cuando recibieron la instrucción de regresar.

Aunque las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente una restricción generalizada al tránsito marítimo, los acontecimientos han despertado preocupación entre gobiernos, navieras y mercados energéticos internacionales. Hasta el momento no existe evidencia concluyente de un cierre formal del estrecho, pero la combinación de órdenes a petroleros y ataques a embarcaciones comerciales ha incrementado las alertas sobre la seguridad de la navegación en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto neurálgico para la economía global. Por esta vía marítima circula aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo, además de importantes volúmenes de gas natural licuado procedentes de los países productores del Golfo. Cualquier interrupción, incluso temporal, puede provocar alzas en los precios internacionales de la energía y generar volatilidad en los mercados financieros.

Analistas de seguridad marítima señalan que la situación podría derivar en mayores costos de transporte, incremento en las primas de seguros para los buques que operan en la zona y posibles retrasos en las cadenas globales de suministro. Asimismo, el incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad geopolítica en Medio Oriente, donde la posibilidad de una escalada militar mantiene en alerta a la comunidad internacional.

Por ahora, las investigaciones continúan para determinar el origen del proyectil que impactó al buque de carga y esclarecer si se trató de un hecho aislado o de una acción vinculada a una estrategia más amplia de presión sobre el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.