Lidera Equinox EV producción de vehículos eléctricos en GM Ramos Arizpe

La Equinox EV que produce el Complejo de GM en Ramos Arizpe mantiene en enero el liderato como el vehículo eléctrico que más se produce en México, seguido por la Blazer EV que también se produce en dichas instalaciones.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del INEGI, en enero la producción de la Equinox EV fue de 6,551 unidades (220 unidades fue en enero 2024), mientras que de la Blazer EV fue de 3,824 unidades (2,557 fue en enero 2024).

TE PUEDE INTERESAR: Produce Coahuila más de 16 mil mdd en autopartes; representa el 14.8% del total nacional

Le sigue el Mustang Mach E con 2,729 unidades (número menor en comparación a las 3,454 de enero 2024), el Wagoneer S con 1,342 unidades asimismo en enero siguió la producción del Honda Prolague con 1,154 unidades, aunque su número fue menor en comparación a las 1,288 unidades del Optiq reportadas ese mismo mes. Asimismo en el caso de la Tacoma HEV la producción en enero fue de 2,930 unidades.

NO HAY CAMBIOS EN EL PORTAFOLIO DE GM

Luego de que el portal GM Authority diera a conocer que la Blazer con motor de combustión interna que se produce en el Complejo de GM en Ramos Arizpe dejará de fabricarse a partir del año modelo 2025, consultado General Motors de México respondió “GM no tiene cambios en el portafolio que compartir y no hacemos comentarios sobre especulaciones”.

A su vez, el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez dijo “No tenemos información de eso y tenemos una comunicación muy continua con ellos, entonces creo que si no nos lo han comentado es un rumor”.

Por último, el secretario general de la CTM, Tereso Medina Ramírez comentó “No nos han anunciado a los sindicatos, esa pregunta me sumaría contigo para preguntársela a los directivos de GM”.