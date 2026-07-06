México: Aumentó 2.1 % el consumo privado en abril de 2026

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    México: Aumentó 2.1 % el consumo privado en abril de 2026
    Los datos del IMCP están disponibles en una serie larga desde enero de 1993 y se expresan en índices de volumen físico, con base fija en el año 2018. VANGUARDIA
Diego Hernández
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El Indicador Mensual de Consumo Privado del Inegi detectó asimismo un aumento de 0.1% con respecto a marzo de 2026

El consumo privado de México registró dos aumentos a tasa mensual y anual en abril de 2026 de 0.1 y 2.1% según el Indicador Mensual de Consumo Privado (IMCP).

El IMCP del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que la variación mensual es la segunda en términos positivos en 2026, ya que en los primeros dos meses del año en cuestión hubo reducciones de 1.5 y 0.2%, respectivamente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/debate-por-fracking-en-colombia-y-mexico-premio-goldman-exige-cambio-de-modelo-energetico-PJ21939152

En cambio, los bienes nacionales crecieron con respecto a marzo de 2026 1.1%. Los servicios ofrecidos en territorio mexicano cayeron a tasa mensual 0.1%.

Con respecto a los bienes importados se registró una caída de 1.5% con respecto al tercer mes de 2026 pero a nivel anual se detectó un crecimiento de 11.7, en comparación con el mismo mes de 2025.

BIENES IMPORTADOS CRECEN

Los bienes importados duraderos, semiduraderos y no duraderos registraron variaciones porcentuales de +9.5, -1.8 y +21.2% a tasa anual en el cuarto mes de 2026.

En comparación con marzo, las variaciones en el consumo privado de bienes importados duraderos, semiduraderos y no duraderos fueron de +11.1, -3 y +17%, respectivamente.

“El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) mide el comportamiento del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado”, aclaró Inegi.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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