México: Aumentó 2.1 % el consumo privado en abril de 2026

El IMCP del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculó que la variación mensual es la segunda en términos positivos en 2026, ya que en los primeros dos meses del año en cuestión hubo reducciones de 1.5 y 0.2%, respectivamente.

El consumo privado de México registró dos aumentos a tasa mensual y anual en abril de 2026 de 0.1 y 2.1% según el Indicador Mensual de Consumo Privado ( IMCP ).

En cambio, los bienes nacionales crecieron con respecto a marzo de 2026 1.1%. Los servicios ofrecidos en territorio mexicano cayeron a tasa mensual 0.1%.

Con respecto a los bienes importados se registró una caída de 1.5% con respecto al tercer mes de 2026 pero a nivel anual se detectó un crecimiento de 11.7, en comparación con el mismo mes de 2025.

BIENES IMPORTADOS CRECEN

Los bienes importados duraderos, semiduraderos y no duraderos registraron variaciones porcentuales de +9.5, -1.8 y +21.2% a tasa anual en el cuarto mes de 2026.

En comparación con marzo, las variaciones en el consumo privado de bienes importados duraderos, semiduraderos y no duraderos fueron de +11.1, -3 y +17%, respectivamente.

“El Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) mide el comportamiento del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado”, aclaró Inegi.