Debate por fracking en Colombia y México: Premio Goldman exige cambio de modelo energético

Entrevistada durante su reciente visita a la Ciudad de México, días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial en su país, indica que la discusión sobre la viabilidad y conveniencia de recurrir al fracking para resolver problemas de abasto energético no puede limitarse al terreno técnico —aunque incluso ahí, sostiene, hay argumentos de peso para rechazar la idea— y debe incluir consideraciones ambientales y sociales.

Ganadora del Premio Goldman —considerado el “Nobel ambiental”— de este año y figura clave de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Yuvelis Morales remarca que, en lugar de seguir dando crédito a las promesas de prosperidad de la actividad petrolera, lo que se requiere es dar ya pasos concretos hacia una transición energética justa, que ponga en el centro a las comunidades.

En la actual coyuntura, indica, Colombia y México comparten un dilema.

“Por un lado, seguir con la explotación de hidrocarburos, a costa de la vida digna de las comunidades y el bienestar de los ecosistemas. Y por otro, enfrentar la necesidad de una transición energética”, señala.

“Esto no es una discusión que pueda tardar, es una decisión que se debe tomar ya. Los gobiernos deben tomar la decisión de hacer posible, incluso con inversión, la transición energética justa, en la que se incluya a todos, en la que se hable de derecho al trabajo, de reconversión laboral y de dignidad de las comunidades”.

Mientras el mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado claramente en contra del uso del fracking, el presidente electo Abelardo de la Espriella llamó durante su campaña a reactivar la industria petrolera y de gas mediante esa técnica.

Morales, de 25 años, ha sido activa opositora al fracking en la región del Valle Medio del Magdalena, la de mayor potencial para la explotación no convencional de hidrocarburos.

“Siempre nos han dicho que el petróleo, su bonanza y las regalías que trae esta industria se invierten en la gente para mejorar la calidad de vida, para tener escuelas, salud, saneamiento básico”, advierte.

“Sin embargo, desde hace un siglo la realidad en relación a la industria del petróleo es distinta en el lugar del que yo vengo”.

Es una industria, reprocha, que mucho ha prometido y no ha causado más que derrames, desastres, contaminación y violencia dentro de los territorios.

La apuesta al fracking, insiste, no hace más que exacerbar desigualdades y poner en riesgo el acceso a un recurso tan vital como el agua.

“No es justo que mientras las comunidades están peleando por acceso al agua potable, peleando por derechos básicos y saneamiento, peleando por una vida digna, lo que tenga el gobierno para ofrecerles sea fracking”, indica.

Está más que documentado, sostiene, el impacto negativo del fracking en Estados Unidos, en Argentina e incluso en México, donde se ha experimentado en Veracruz.

Subraya los riesgos en un momento de viraje de la estrategia energética en México, en el que, luego de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ofreciera cerrar la puerta al fracking, e incluso presentara una iniciativa legal para prohibirlo —que quedó finalmente “congelada”—, la actual mandataria Claudia Sheinbaum instruyó la creación de un comité de expertos para evaluar la viabilidad de emplear modalidades “sustentables” de esa técnica.

“Decir que hay fracking responsable y ecológico es como si yo le estuviera diciendo a la comunidad de Veracruz que los derrames de petróleo son ambientales, que eso es una cosa biodegradable. No hay un fracking, ni en tecnología, ni en responsabilidad social y ambiental que esté certificado como que no daña a las comunidades”, plantea.

“Mientras muchos quieren legalizar el fracking, otros y otras son quienes vienen sufriendo y padeciendo las consecuencias ambientales y sociales que genera”.

En tanto, señala, a la discusión sobre la transición energética le hacen falta acciones concretas, efectivas y reales, y sobre todo financiamiento.

“Hay en este momento una sociedad que vive en ese arraigo de la dependencia de la energía fósil. Sin embargo, el único camino que se nos ha mostrado que es posible es justamente la transición energética”, indica.

“Las reservas se acaban, con fracking o sin fracking, con convencionales y no convencionales. Los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar en materia energética a favor del futuro y el bienestar de las comunidades”.