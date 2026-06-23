México gana terreno a China en el mercado de Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    México gana terreno a China en el mercado de Estados Unidos
    Afirman que México no solo está ganando terreno frente a China en sectores estratégicos, sino que se consolida como un nodo fundamental para las cadenas de suministro norteamericanas. ESPECIAL.
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Dinero
Economía
Aranceles

Localizaciones


México

Organizaciones


IMCO

Al momento las tensiones entre Estados Unidos y China están reconfigurando las cadenas de valor de América del Norte

CDMX.- De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la revisión del T-MEC presenta cambios en las dinámicas comerciales que representan desafíos y oportunidades para la economía mexicana, así como para los inversionistas en el país.

Por lo que el IMCO y la Fundación Friedrich Naumann (FNF) analizaron la posición de México frente a la política arancelaria de la segunda administración de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Sube actividad económica de México en abril a tasa mensual y anual

Durante el análisis se realizó una comparación de las tendencias comerciales entre México-Estados Unidos y China-Estados Unidos; se identifican sectores en los que México ha ganado participación en el mercado estadounidense, mientras que China la ha perdido.

ESTRATEGIA E INVERSIONES

En el comunicado del IMCO menciona que la pérdida de la participación de China en el mercado estadounidense se aprecia tanto en el comercio agregado como en sectores industriales específicos.

El informe revela que México ha ganado participación en 22 de los 32 sectores industriales clasificados en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en donde los mayores aumentos en participación son el equipo de transporte, electrónicos, maquinaria industrial, plásticos y hule, manufacturas diversas, muebles y bebidas.

Los sectores en donde China retrocede y México avanza constituyen oportunidades de inversión: computadoras y productos electrónicos, maquinaria industrial, equipo de transporte, plásticos y hule, vidrio y productos minerales no metálicos, muebles, manufacturas diversas y bebidas.

Además, existen subsectores como el equipo médico, aire acondicionado y refrigeración, automóviles y camiones, autopartes, así como las válvulas y los componentes metalmecánicos, que destacan por su relevancia estratégica.

Por ello, el IMCO propone expandir la capacidad productiva de México en subsectores estratégicos y con demanda creciente y diversificar inversiones hacia subsectores emergentes de rápido crecimiento vinculados a la relocalización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Dinero
Economía
Aranceles

Localizaciones


México

Organizaciones


IMCO

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
true

Habrá prórroga para registrar líneas móviles
true

Peligro en casa: Iván Silva, el estratega de Sheinbaum
true

De la impudicia a la inmundicia del régimen

El expresidente de la Reserva Federal de EU, Alan Greenspan, en la en el Foro Nacional de Innovación de 2011, que se centró en la tecnología de la información gubernamental, en Washington el 23 de agosto de 2011.

El legado contradictorio de Greenspan
true

Manganitas ∙ AFA
El papa León XIV bendice a los fieles durante el rezo del Ángelus desde la ventana de su estudio con vistas a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Cuestionando la doctrina de la guerra justa

true

Frontera Coahuila-Texas: es un cuello de botella