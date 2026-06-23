México gana terreno a China en el mercado de Estados Unidos

CDMX.- De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la revisión del T-MEC presenta cambios en las dinámicas comerciales que representan desafíos y oportunidades para la economía mexicana, así como para los inversionistas en el país.

Por lo que el IMCO y la Fundación Friedrich Naumann (FNF) analizaron la posición de México frente a la política arancelaria de la segunda administración de Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Sube actividad económica de México en abril a tasa mensual y anual

Durante el análisis se realizó una comparación de las tendencias comerciales entre México-Estados Unidos y China-Estados Unidos; se identifican sectores en los que México ha ganado participación en el mercado estadounidense, mientras que China la ha perdido.

ESTRATEGIA E INVERSIONES

En el comunicado del IMCO menciona que la pérdida de la participación de China en el mercado estadounidense se aprecia tanto en el comercio agregado como en sectores industriales específicos.

El informe revela que México ha ganado participación en 22 de los 32 sectores industriales clasificados en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, en donde los mayores aumentos en participación son el equipo de transporte, electrónicos, maquinaria industrial, plásticos y hule, manufacturas diversas, muebles y bebidas.

Los sectores en donde China retrocede y México avanza constituyen oportunidades de inversión: computadoras y productos electrónicos, maquinaria industrial, equipo de transporte, plásticos y hule, vidrio y productos minerales no metálicos, muebles, manufacturas diversas y bebidas.

Además, existen subsectores como el equipo médico, aire acondicionado y refrigeración, automóviles y camiones, autopartes, así como las válvulas y los componentes metalmecánicos, que destacan por su relevancia estratégica.

Por ello, el IMCO propone expandir la capacidad productiva de México en subsectores estratégicos y con demanda creciente y diversificar inversiones hacia subsectores emergentes de rápido crecimiento vinculados a la relocalización.