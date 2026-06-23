Sube actividad económica de México en abril a tasa mensual y anual
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El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi observó incrementos en los tres sectores económicos para el cuarto mes de 2026
En abril y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 1.2% respecto al mes previo, en términos reales, refirió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un comunicado.
Este aumento ha sido el más alto desde abril de 2024. En tanto, a tasa anual creció 2.2%.
El IGAE permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo.
Al revisar por componente y a tasa mensual, las actividades secundarias incrementaron 2.1% y las terciarias 0.7%.
Por el contrario, las primarias disminuyeron 0.4%, mensualmente..
Mientras que a tasa anual, las actividades primarias ascendieron 4.7%, las terciarias 2.4% y las secundarias 1.8%.
IGAE POR SECTORES
Del sector industrial, la minería y la construcción crecieron 3.4 y 10.2%, respectivamente a tasa anual. A su vez, los sectores de generación y transmisión de energía, así como las industrias manufactureras cayeron cada una 0.3%.
Del sector terciario (servicios y comercio), se registró un incremento a dos dígitos de 10.1% en el comercio al por mayor. En servicios de salud y de asistencia social hubo un aumento de 3.8%, y en servicios profesionales el aumento fue de 2.6%.
Las reducciones que se registraron del sector terciario fueron en las actividades de transportes, correos y almacenamiento (-0.2); servicios de esparcimiento (-0.4); y en servicios de alojamiento temporal y alimentos (-2%).