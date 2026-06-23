Sube actividad económica de México en abril a tasa mensual y anual

Este aumento ha sido el más alto desde abril de 2024. En tanto, a tasa anual creció 2.2%.

En abril y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 1.2% respecto al mes previo, en términos reales, refirió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un comunicado.

El IGAE permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo.

Al revisar por componente y a tasa mensual, las actividades secundarias incrementaron 2.1% y las terciarias 0.7%.

Por el contrario, las primarias disminuyeron 0.4%, mensualmente..

Mientras que a tasa anual, las actividades primarias ascendieron 4.7%, las terciarias 2.4% y las secundarias 1.8%.

IGAE POR SECTORES

Del sector industrial, la minería y la construcción crecieron 3.4 y 10.2%, respectivamente a tasa anual. A su vez, los sectores de generación y transmisión de energía, así como las industrias manufactureras cayeron cada una 0.3%.

Del sector terciario (servicios y comercio), se registró un incremento a dos dígitos de 10.1% en el comercio al por mayor. En servicios de salud y de asistencia social hubo un aumento de 3.8%, y en servicios profesionales el aumento fue de 2.6%.