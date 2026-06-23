Sube actividad económica de México en abril a tasa mensual y anual

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    Sube actividad económica de México en abril a tasa mensual y anual
    El IGAE permite conocer los cambios del sector real de la economía en el corto plazo de México. VANGUARDIA
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El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) del Inegi observó incrementos en los tres sectores económicos para el cuarto mes de 2026

En abril y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 1.2% respecto al mes previo, en términos reales, refirió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un comunicado.

Este aumento ha sido el más alto desde abril de 2024. En tanto, a tasa anual creció 2.2%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/empeoran-expectativas-de-crecimiento-del-pib-para-2026-revela-citi-PO21581817

El IGAE permite conocer y dar seguimiento a la evolución del sector real de la economía en el corto plazo.

Al revisar por componente y a tasa mensual, las actividades secundarias incrementaron 2.1% y las terciarias 0.7%.

Por el contrario, las primarias disminuyeron 0.4%, mensualmente..

Mientras que a tasa anual, las actividades primarias ascendieron 4.7%, las terciarias 2.4% y las secundarias 1.8%.

IGAE POR SECTORES

Del sector industrial, la minería y la construcción crecieron 3.4 y 10.2%, respectivamente a tasa anual. A su vez, los sectores de generación y transmisión de energía, así como las industrias manufactureras cayeron cada una 0.3%.

Del sector terciario (servicios y comercio), se registró un incremento a dos dígitos de 10.1% en el comercio al por mayor. En servicios de salud y de asistencia social hubo un aumento de 3.8%, y en servicios profesionales el aumento fue de 2.6%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-van-cuatro-caidas-anuales-del-personal-ocupado-manufacturero-en-2026-OA21569575

Las reducciones que se registraron del sector terciario fueron en las actividades de transportes, correos y almacenamiento (-0.2); servicios de esparcimiento (-0.4); y en servicios de alojamiento temporal y alimentos (-2%).

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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