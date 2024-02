México será el mayor importador de maíz del mundo, comprará hasta 22 millones de toneladas

Ciudad de México. Para este año, México importará entre 21 y 22 millones de toneladas de maíz y está en posibilidad de desplazar a China como el mayor comprador mundial del grano, que en 2023 adquirió 23 millones de toneladas para una población 11 veces más numerosa; sin embargo, el gigante asiático aprobó la producción con semillas mejoradas y se prevé que dejará de importarlo, señaló el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En 2023 nuestro país compró maíz al exterior por 19.1 millones de toneladas, lo cual superó a 2022 por casi 2 millones de toneladas, indica información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Se estima que en Sinaloa este año caerá la producción de maíz blanco de 3.5 millones de toneladas respecto al año anterior, ya que las presas están con un almacenamiento menor a 20 por ciento, y todo esto va en sentido contrario a lograr la autosuficiencia en este producto, sostuvo en conferencia de prensa el presidente del CNA, Juan Gallardo.

En relación con la entrada en vigor el 1º de abril del decreto presidencial para sustituir el glifosato, afirmó que esa disposición deja claro que el uso de esta sustancia ‘no se prohibirá hasta que se tengan alternativas probadas que funcionen, lo cual no ha sucedido, por lo que entiendo que no se prohibirá. No están los estudios ni las alternativas’.

Acerca de la iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional para prohibir el maíz transgénico, sostuvo que es una discusión sin sentido no basada en la realidad; ‘hay mucha ignorancia alrededor, los dos tipos de maíz pueden convivir y sostuvo que está probado que no causa daños a la salud: en Estados Unidos hay estudios de 30 años y se ha alimentado a gallinas y puercos y no pasa nada, hemos comido tortillas de ese maíz desde hace décadas’.

Aseveró que el panel de controversias del T-MEC sobre el maíz transgénico ha puesto al país en una situación delicada con Estados Unidos, y estimó que la solución se dará a fin de año: es un tema de ideologías y en el tratado no caben.

Destacó que en México se condena a los pequeños productores a generar dos toneladas por hectárea, cuando pueden producir hasta 10. Anunció que ya presentaron su reporte Visión del futuro para el sector agroalimentario y forestal a Xóchitl Gálvez, la candidata opositora a la Presidencia, y al equipo de Claudia Sheinbaum, aunque precisó que buscan una reunión con ella para entregarle el documento.

Con información de La Jornada