Monterrey opaca a Saltillo para que empresas locales sean más grandes como Chihuahua: experto

Cercanía con ciudades como Torreón y Monterrey genera que compañías locales no se enlisten en el mercado de valores y no puedan crecer al mismo ritmo que en otras entidades norteñas

“ En Chihuahua no te puedes dar ese lujo porque la ciudad más cercana es El Paso y está a 450 kilómetros. No hay nada cerca, ni para arriba ni para abajo. En cambio, Saltillo, pues tienes Torreón a un lado y tienes a Monterrey al otro ”, explicó.

Según el economista y colaborador de VANGUARDIA, Antonio Serrano, que la capital de Coahuila esté tan cerca de la de Nuevo León hace que las inversiones y operaciones se trasladen a Monterrey y no se queden en Saltillo.

En ese sentido, Serrano explicó que mientras que en Saltillo fue una sola familia la que realizó el Grupo Industrial, en Chihuahua fueron varias las que realizaron la capacidad empresarial.

Agregó que el hecho de que haya más empresas que cotizan en bolsa no necesariamente es mejor para Chihuahua, sino que confirma que han buscado financiamiento en la Ciudad de México mientras que Saltillo lo ha encontrado en Monterrey.

Para ello puso el ejemplo de Metalworks, que aseguró es más grande que las chihuahuenses que cotizan en bolsa pero tiene mayor capacidad económica y por lo tanto no necesita créditos tan grandes.

Otro de los puntos que destacó Serrano es la cantidad de habitantes que tiene su ciudad fronteriza con Estados Unidos, lo que le permite ser internacional en todos los sentidos y trabajar de la mano constantemente con el país vecino.

“Chihuahua tiene una ciudad de casi dos millones de habitantes que nosotros no tenemos, que es Ciudad Juárez. Eso, quieras o no, te da una ventaja porque en comparación, Piedras Negras es un ranchito de 200 mil habitantes. No te da para algo que se llama la dispersión económica, que sí tiene Chihuahua”, señaló el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila.