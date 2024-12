Movilidad, principal reto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: AMHMC

Luego de que se anunciará que Saltillo será subsede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila, señaló que el principal problema que se tiene es el de la movilidad.

Agregó que el 2026 se ve muy lejano, sin embargo, agregó que hay que empezar a trabajar en ello y el problema principal que se tiene es el de la movilidad, como ejemplo de ello, recordó que hace un año se tuvo un evento que generó que se llenarán las habitaciones, pero no había taxis.

Ante ello, se pronunció primero por capacitar a los taxistas sobre el trato a los turistas, pero también destacó la importancia de contar con todas las plataformas que dan este servicio, en particular agregó que no es posible que Saltillo como ciudad capital no cuente con el servicio de Uber.

Además, se debe contar con camiones especializados para el traslado de los turistas o extranjeros a ciertos lugares, quienes mediante un brazalete puedan subir a esas unidades y realizar los recorridos.

Las rutas urbanas estimaron que también pueden apoyar en ello, bajando la aplicación e incluso algunos de los lugares turísticos como el Centro, la Catedral, el Museo de las Aves, el Museo del Desierto, la Angostura y el Mirador, entre otros, asimismo se pronunció porque se incrementa el número de tranvías que hay en la ciudad, en lugar de dos, sumarle otros cuatro.

PROMOCIONARÁN DESTINOS CON VIDEO

El presidente de la Asociación Mexicana de Touroperadores Asociación Civil (AMEXTOUR) Luis Gilberto González Arocha indicó que ahora con el mundial de fútbol, se realizó un video para promocionar los diferentes destinos turísticos, en el video participó Jonás de Plastilina Mosh.

El video se presentará en abril después del Tianguis Turístico, fue grabado en el Estadio de los Tigres, ahí se patea un balón que sale del estadio y llega al destino que se promociona, por ejemplo puede ser Coahuila con los destinos que así se eligen.

Por último, se comentará que es un vídeo realizado por privados, mientras que los destinos que quieran ser promocionados, deberán pagar por ello, aunque la ventaja es con ello se promocionarán los destinos y con ello se tendrán mayores ventas en el sector turismo que se promociona.