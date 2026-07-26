Museo del desierto de Saltillo espera hasta 60 mil visitantes en este verano por turismo

El director del Museo del Desierto, Arturo González González indicó que en esta temporada de verano, agosto es donde llegan más visitantes, toda vez que es a final de las vacaciones.

Entre 55 mil a 60 mil visitantes son los que espera recibir durante esta temporada vacacional de verano el Museo del Desierto (MUDE) y un 80% son foráneos principalmente de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y la Ciudad de México, mientras que entre los extranjeros están los coreanos.

Sobre una ampliación de horarios, comentó que no lo saben, pero se ha hecho en otros años y no ha funcionado, la gente se acostumbró a llegar temprano y aunque se ha abierto después de las 18 horas, se prefiere hacer eventos en la noche porque son los que tienen una afluencia de mi 500 a 2 mil personas. En el caso del costo de los boletos, externó que son 299 pesos para adultos y 189 para niños, aunque también se cuenta con un paquete familiar de 799 pesos.

Este año esperan de 330 mil a 350 mil visitantes, los números comentó, que se han mantenido y es algo que les preocupa, aunque añadió que han metido muchas exhibiciones y realizado mucha promoción, la visita se ha mantenido sobre los 330 mil visitantes y no se han visto crecimientos importantes.

Aunque también reconoció que cuando hay temas de inseguridad (no localmente) o está complicada la situación económica, lo primero que se recorta es el entretenimiento, aunque tampoco se fueron hacía abajo, comentó González González.

En el caso del tema de Mundial de Futbol, comentó que vieron en el museo más diversidad, aunque no sabe que tanto empujó hacía arriba los números generales, añadió que se han mantenido con un crecimiento de 1.2% a 1.3% durante todo este año.