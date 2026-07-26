Museo del desierto de Saltillo espera hasta 60 mil visitantes en este verano por turismo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El MUDE calcula un 80% de los visitantes provenientes de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y la Ciudad de México aprovechando las vacaciones
Entre 55 mil a 60 mil visitantes son los que espera recibir durante esta temporada vacacional de verano el Museo del Desierto (MUDE) y un 80% son foráneos principalmente de Nuevo León, Tamaulipas, Durango y la Ciudad de México, mientras que entre los extranjeros están los coreanos.
El director del Museo del Desierto, Arturo González González indicó que en esta temporada de verano, agosto es donde llegan más visitantes, toda vez que es a final de las vacaciones.
Sobre una ampliación de horarios, comentó que no lo saben, pero se ha hecho en otros años y no ha funcionado, la gente se acostumbró a llegar temprano y aunque se ha abierto después de las 18 horas, se prefiere hacer eventos en la noche porque son los que tienen una afluencia de mi 500 a 2 mil personas. En el caso del costo de los boletos, externó que son 299 pesos para adultos y 189 para niños, aunque también se cuenta con un paquete familiar de 799 pesos.
Este año esperan de 330 mil a 350 mil visitantes, los números comentó, que se han mantenido y es algo que les preocupa, aunque añadió que han metido muchas exhibiciones y realizado mucha promoción, la visita se ha mantenido sobre los 330 mil visitantes y no se han visto crecimientos importantes.
Aunque también reconoció que cuando hay temas de inseguridad (no localmente) o está complicada la situación económica, lo primero que se recorta es el entretenimiento, aunque tampoco se fueron hacía abajo, comentó González González.
En el caso del tema de Mundial de Futbol, comentó que vieron en el museo más diversidad, aunque no sabe que tanto empujó hacía arriba los números generales, añadió que se han mantenido con un crecimiento de 1.2% a 1.3% durante todo este año.
Por otra parte, comentó que van a incorporar una exposición de máscaras prehispánicas que no las tiene ningún otro museo en el país, así como otra colección de máscaras y peines africanos, será este año, aunque no tienen una fecha exacta.
Finalmente comentó el directos del MUDE que en el AIFA se acaba de abrir una exposición y quieren que sea una suerte de puente de dinosaurios, para los que quieran venir a una ciudad segura y un lugar que tienen el primer lugar en el estudio de los dinosaurios, así como las cactáceas y la manutención de especies en peligro de extinción.