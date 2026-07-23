Evalúa Museo del Desierto de Saltillo resguardar reptiles asegurados en operativo carretero

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Saltillo
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    Evalúa Museo del Desierto de Saltillo resguardar reptiles asegurados en operativo carretero
    El Museo del Desierto analiza la posibilidad de brindar resguardo temporal a 56 reptiles y arácnidos asegurados en un operativo carretero. ARCHIVO

El recinto podría albergar temporalmente ejemplares decomisados mientras autoridades federales determinan su destino

El Museo del Desierto analiza la posibilidad de recibir de manera temporal 56 reptiles y arácnidos que fueron asegurados recientemente durante un operativo realizado en la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas.

Los ejemplares fueron localizados cuando eran transportados de forma irregular dentro de cajas colocadas en un autobús de pasajeros, por lo que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.

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DEFINIRÁN SI INGRESAN AL RECINTO

El director de Desierto Viviente, Fernando Toledo, informó que el ingreso de los animales al Museo del Desierto aún no está confirmado, ya que la institución mantiene comunicación con las autoridades para evaluar la viabilidad del apoyo.

$!Varias serpientes eran trasladadas de forma ilegal en un autobús de pasajeros.
Varias serpientes eran trasladadas de forma ilegal en un autobús de pasajeros. ARCHIVO

Entre las especies aseguradas se encuentran tortugas, serpientes, lagartos, arañas y un alacrán.

En caso de concretarse el traslado, los ejemplares permanecerán bajo resguardo temporal en las instalaciones del museo, donde recibirían atención especializada mientras las autoridades federales concluyen el procedimiento correspondiente y determinan su situación legal y destino definitivo.

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