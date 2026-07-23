Evalúa Museo del Desierto de Saltillo resguardar reptiles asegurados en operativo carretero

El Museo del Desierto analiza la posibilidad de recibir de manera temporal 56 reptiles y arácnidos que fueron asegurados recientemente durante un operativo realizado en la carretera federal 54, en el tramo Saltillo-Zacatecas.

Los ejemplares fueron localizados cuando eran transportados de forma irregular dentro de cajas colocadas en un autobús de pasajeros, por lo que quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes.