En Saltillo son 10 restaurantes los que obtuvieron ya la suspensión provisional contra la reforma al Reglamento de la Ley General para el Control del Trabajo, pues a El Mesón Principal se han sumado Casa Juárez, V. Carranza, así como Horno y Piedra, entre otros.

El presidente de la Canirac Saltillo, Éder López González, recordó que fue el lunes cuando venció el plazo para presentar los amparos y en la región fueron 60 quienes lo hicieron, aunque se lleva cerca de 10 días el obtener un amparo provisional.

“Ahorita hay cerca de 10 restauranteros que ya tienen una suspensión provisional y esperamos que la próxima semana podamos tener números más favorables; además de El Mesón Principal, están Casa Juárez, V. Carranza y Horno y Piedra, quienes ya tienen su suspensión provisional”, dijo.

López González comentó que en su caso presentó el amparo en la fecha límite, como fue el 27 de febrero, por lo que hasta el 5 o 6 de marzo, como otros restaurantes, estarán conociendo quiénes más obtuvieron una suspensión provisional.

De hecho, entre quienes esperan conocer la resolución al amparo que promovieron están Il Mercato y Grupo Los Compadres. Del primero, Fabio Gentiloni Arizpe comentó que presentaron dos amparos hace tres semanas, uno por Il Mercato y otro por Paseo Villalta, y cada uno ampara a los restaurantes que tienen en cada lugar.

“Estamos enterados que a varios restaurantes ya les dieron su resolución, entonces esperemos que pronto llegue la nuestra”, dijo.

Mientras tanto, el director del grupo restaurantero Los Compadres, Juan Aguirre Destenave, dijo que fueron tres los amparos que promovieron -uno por cada restaurante- y esperan obtener el fallo a favor y que exista una igualdad para el comensal que quiere fumar y el que no. Recordó que en su momento invirtieron cerca de un millón de pesos para adecuar el área de fumadores a lo que en su momento establecía la ley.

Finalmente, Braulio Cárdenas Cantú, de El Mesón Principal, indicó que a nivel nacional hay noticias buenas y malas, hay casos que han sido desechados en una primera instancia, pero otros han sido aprobados.

Aunque no especificó el número, añadió que en todo el país se han presentado amparos, asimismo se han identificado juzgados de distrito que están favoreciendo (con la suspensión provisional) y otros que no, aunque no existe un patrón.