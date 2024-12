Pagan mexicanos gasolina 43% más cara que en Estados Unidos

“Una norma observada, no escrita, indica que cuando existe un precio de barril elevado, existe un estímulo; no obstante, en caso de ser bajo, no se aplica la ayuda al consumidor”, apuntó Pech.

El precio final de las gasolinas está determinado por varios factores, donde los impuestos tienen un valor importante.

“Considerando los datos de Profeco, que cada semana revisa precios, podemos determinar que 40 por ciento del costo está relacionado con los impuestos (16 por ciento IVA y 24 por ciento IEPS) y 52 por ciento refiere al costo de venta en la terminal de almacenamiento y despacho, a donde llega el producto refinado por parte de Pemex o las importaciones realizadas por la empresa estatal o por privados.

“Por último, 8 por ciento es el indicador de ganancia de las estaciones de servicio y a lo cual debemos de considerar de este porcentaje 2 por ciento, que refiere a la utilidad neta que tiene estás después de los costos operativos y administrativos que se incurren”, apuntó.

No obstante, el especialista dijo que se espera que para 2025 el IEPS cobrado a los consumidores por litro de gasolina sea más alto aún.

“En 2024, el promedio observado de enero a noviembre por litro fue de 5.78 pesos, y para 2025, de acuerdo con los ingresos esperados en la Ley de Ingresos para este año, podría estar entre 6 y 6.20 pesos, lo que implica un impuesto más alto”, apuntó Pech.