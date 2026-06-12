Posible acuerdo entre Irán y EU desploma los precios del petróleo a mínimos de dos meses

Los precios globales del crudo registraron una caída superior al 3% este viernes 12 de junio de 2026, alcanzando sus niveles más bajos desde mediados de abril, ya que responde a un enfriamiento en las tensiones geopolíticas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara los ataques previstos contra Irán, disminuyendo el temor a un conflicto mayor.

A media jornada, el crudo Brent disminuyó a 87.25 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó a 84.57 dólares, bajando 3.46 y 3.58%, respectivamente. Esta tendencia a la baja coincide con reportes sobre un posible memorando de entendimiento entre ambas naciones que podría firmarse este domingo en Ginebra.