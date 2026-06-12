Posible acuerdo entre Irán y EU desploma los precios del petróleo a mínimos de dos meses
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Además, con la cancelación de los ataques que anunció Trump el pasado jueves sobre territorio iraní, se vislumbra un acuerdo político entre ambas naciones
Los precios globales del crudo registraron una caída superior al 3% este viernes 12 de junio de 2026, alcanzando sus niveles más bajos desde mediados de abril, ya que responde a un enfriamiento en las tensiones geopolíticas, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cancelara los ataques previstos contra Irán, disminuyendo el temor a un conflicto mayor.
A media jornada, el crudo Brent disminuyó a 87.25 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó a 84.57 dólares, bajando 3.46 y 3.58%, respectivamente. Esta tendencia a la baja coincide con reportes sobre un posible memorando de entendimiento entre ambas naciones que podría firmarse este domingo en Ginebra.
Según la agencia de noticias iraní Mehr, las negociaciones finales se concentrarán en asuntos económicos y nucleares, dejando fuera el programa de misiles de Irán. Por su parte, la agencia oficial IRNA señaló que las conversaciones nucleares formales iniciarían dentro de los 60 días posteriores a la firma.
”Los titulares vuelven a impulsar el mercado, a medida que crece la confianza en que finalmente se alcanzará un acuerdo y se reabrirá el estrecho (de Ormuz)”, afirmó Tamas Varga, analista de PVM Oil Associates.
Debido a lo anterior, se vislumbra el panorama de una reapertura del Estrecho de Ormuz, —donde transita la quinta parte del petróleo mundial— pero persisten las advertencias sobre que tomará tiempo normalizar los flujos comerciales.