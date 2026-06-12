EU e Irán acuerdan redactar un trato para poner fin a su guerra

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    EU e Irán acuerdan redactar un trato para poner fin a su guerra
    Esto ocurre luego que Irán intercambiara fuego con Estados Unidos e Israel durante tres días esta semana, lo que amenazó con devolver a Oriente Medio a una guerra a gran escala.

El presidente Donald Trump dice que podría firmar en próximos días el convenio que cumple sus objetivos

ISLAMABAD.-Estados Unidos e Irán han acordado la redacción de un acuerdo destinado a poner fin a su guerra en Oriente Medio, por lo que los mediadores trabajan con ambas partes para ultimar un pacto

El primer ministro Shehbaz Sharif aseguró que Estados Unidos e Irán han “acordado un texto final”. Dijo que Pakistán, que ha asumido el liderazgo en los esfuerzos de mediación, ya trabaja con los países en guerra sobre los próximos pasos.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, señaló el viernes en una publicación en X que un acuerdo “nunca ha estado más cerca”. Por su parte Estados Unidos informó que espera firmar “en los próximos días” un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra que cumpliría los “objetivos principales” del presidente, Donald Trump, como poner las bases para desmantelar el programa nuclear iraní.

“Esperamos firmar este acuerdo en los próximos días. No puedo darle una fecha exacta”, declaró bajo condición de anonimato un funcionario en una llamada con periodistas en la que dijo que confía en un 85% en que se podrá firmar el acuerdo.

Cabe destacar que horas antes Trump arremetió contra las autoridades iraníes en redes sociales y dijo: “¡Más les vale ponerse las pilas, y RÁPIDO!”. Eso ocurrió antes que compartiera la publicación de Araghchi.

Este acuerdo reabriría el estrecho de Ormuz y conduciría “al desmantelamiento del programa nuclear iraní”, además de permitir a Estados Unidos que adquiriera el uranio enriquecido por la República Islámica para su destrucción.

También obligaría a Irán de “dejar de financiar la violencia” en otros países de Oriente Medio, peor también haría !que todos respeten la soberanía territorial iraní”.

Irán recibiría a cambio un alivio de sanciones, lo le permitiría “reintegrarse a la economía mundial, agregó.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido Oriente Medio y prácticamente ha paralizado los envíos de petróleo y gas natural desde el golfo Pérsico. Un frágil alto el fuego está en vigor desde el 7 de abril.

ARMAS NUCLEARES

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel no es parte del pacto que se negocia y añadió que en conjunto con Trump estaban en “pleno acuerdo” en que Irán no debe tener armas nucleares.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, subrayó en un comunicado separado que Israel también espera que Trump defienda intereses israelíes clave, incluido debilitar el programa de misiles de Irán y su red de fuerzas aliadas.

Katz advirtió que Israel aún podría actuar de manera independiente frente a Irán y que el país no se retirará de las zonas que está ocupando en Líbano, Siria y Gaza, ni se retirará de los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania ocupada por Israel.

Irán ha insistido en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra también debe terminar los combates en Líbano entre el grupo político-paramilitar Hezbollah e Israel. Netanyahu parece decidido a perseguir su objetivo de destruir al grupo armado, lo que complica las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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