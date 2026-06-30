Presenta Ruba su Manual de Cultura para celebrar su 46 Aniversario

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    Presenta Ruba su Manual de Cultura para celebrar su 46 Aniversario
    Presidieron el evento el Ing. don Enrique G. Terrazas Torres, fundador de Ruba; el Ing. Luis Enrique Terrazas Seyffert, presidente del Consejo de Administración; y el director general, Ing. Jesús Sandoval Armenta. FOTOS: CORTESÍA

Más de 1,900 colaboradores en 19 ciudades vivieron este emblemático momento a través de una transmisión en vivo

CHIHUAHUA, CHIH.- Grupo Ruba presentó oficialmente el manual “Modelo Ruba. Filosofía, Cultura y Herramientas. La concreción de un ideal”, documento que integra los elementos que han guiado con éxito a la empresa a lo largo de sus 46 años de trayectoria, incluyendo su identidad, la manera de hacer las cosas y la forma en la que opera con base en la realidad.

La presentación se realizó ante consejeros y accionistas, en el marco del 46 aniversario de Grupo Ruba, mediante una ceremonia protocolaria transmitida en vivo para más de 1,900 colaboradores en todo el país, así como para sus aliados estratégicos, actores fundamentales en su modelo de negocio. El evento fue conducido por Jaime Rangel Salgueiro, director de Recursos Humanos y Administración.

$!El evento concluyó con la entrega del manual a consejeros, accionistas e invitados, seguido del tradicional corte de pastel.
El evento concluyó con la entrega del manual a consejeros, accionistas e invitados, seguido del tradicional corte de pastel.

El momento más simbólico de la noche fue la entrega del manual institucional a don Enrique Terrazas Torres, fundador de Ruba, por parte del Ing. Luis Enrique Terrazas Seyffert, presidente del Consejo de Administración, y del Ing. Jesús Sandoval Armenta, acompañados del equipo directivo.

En su discurso, el Ing. Sandoval destacó que el manual resume la concepción de vida, familia, empresa y sociedad de los fundadores de Ruba: el Ing. don Enrique Terrazas Torres, el Sr. Federico Terrazas Torres y el Sr. Miguel Márquez Prieto. Esta visión se sustenta en el respeto a la dignidad de la persona y en la convicción de procurar el mayor bien posible a través de la empresa, entendida como motor del desarrollo económico y social de las comunidades donde opera.

Este acto representó también un reconocimiento a la trayectoria de su fundador y al legado construido a partir de su visión humanista. Al respecto, el ingeniero Terrazas Torres señaló: Ruba es la concreción de un ideal que ha trascendido en el tiempo gracias al esfuerzo conjunto de todos y cada uno de sus colaboradores. Felicidades y muchas gracias por hacerlo posible”.

https://vanguardia.com.mx/dinero/ruba-cumple-46-anos-con-una-operacion-consolidada-en-el-sector-de-la-vivienda-en-mexico-HA21035741

A través de un panel de expertos se presentó el manual y se expuso el proceso que dio origen a este documento. Participaron Mario Rizo, consultor internacional especializado en empresas familiares, sucesión y gobierno corporativo; Enrique Arana, excolaborador de Ruba que formó parte del equipo que inició la documentación del manual; y Ramón Rodríguez, coordinador de Cultura, Valores y Responsabilidad Social Empresarial de la empresa. La sesión fue moderada por el Ing. Francisco Gaytán, director ejecutivo de Ruba.

El evento concluyó con un mensaje del Ing. Luis Enrique Terrazas, quien, dirigiéndose a su padre, expresó: “La filosofía que hiciste vida hoy está escrita en esta guía que fortalece la institucionalización de la empresa, pero lo más importante es la responsabilidad de todos nosotros de seguir abriendo espacios para que esto continúe y perdure en las siguientes generaciones”. Posteriormente, se realizó la entrega del manual a consejeros, accionistas e invitados, para dar paso al tradicional corte de pastel con motivo del 46 aniversario de la empresa.

Actualmente, Ruba es la desarrolladora mexicana líder en ingresos, utilidad y rentabilidad. Cuenta con 17 unidades de negocio a través de las cuales opera en 19 de las ciudades más importantes de 13 estados del país. A la fecha, ha dotado de vivienda a más de 270,000 familias mexicanas.

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La empresa cuenta con las más altas calificaciones de la industria de la vivienda en México, con grado ‘AA (mex)’ con perspectiva estable. En congruencia con su filosofía humanista, ha sido reconocida durante 22 años consecutivos como una de las mejores empresas para trabajar en México por Great Place to Work; durante 16 años consecutivos como Súper Empresa por Top Companies, además de contar con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable desde 2019.

Con 16 años consecutivos de crecimiento sostenido, Ruba ha consolidado su desempeño con base en una disciplina financiera sólida, excelencia operativa y una cultura centrada en la persona, capaz de sostener su expansión y trascender a las siguientes generaciones.

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