Ruba cumple 46 años con una operación consolidada en el sector de la vivienda en México

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- A 46 años de su fundación, Ruba consolida un modelo empresarial que ha demostrado solidez y permanencia en el mercado de la vivienda en México. La desarrolladora llega a este aniversario siendo la empresa líder del sector en términos de ingresos, utilidad y rentabilidad, con una operación activa y diversificada a nivel nacional.

Fundada el 28 de mayo de 1980 en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha escriturado más de 270 mil viviendas a lo largo de su trayectoria, lo que representa más de un millón de mexicanos que han vivido o crecido en una casa Ruba . Como parte de la conmemoración de su aniversario, llevará a cabo un evento en la ciudad de Chihuahua el jueves 25 de junio, donde presentará el Manual de Cultura Ruba . Este documento integra su historia, aprendizajes y modelo de negocio, así como el marco que guía su operación: una cultura y filosofía humanista centrada en la persona, concebida como principio y fin de la empresa, junto con las herramientas que orientan su actuar.

El acto contará con la presencia del presidente del Consejo, Luis Enrique Terrazas Seyffert; del presidente honorario y fundador, Enrique Terrazas Torres; así como de consejeros y accionistas, en un encuentro clave para la desarrolladora.

Actualmente, cuenta con 17 unidades de negocio en 19 zonas metropolitanas de 13 estados del país, con más de 85 proyectos habitacionales activos. Durante el último año, la empresa escrituró 12,882 viviendas. Del total de unidades escrituradas, el segmento de interés social representó el 45%, mientras que los segmentos medio y residencial concentraron el 55%, reflejando un portafolio equilibrado y diversificado. Bajo el liderazgo consolidado del actual presidente del Consejo de Administración; de Francisco Gaytán, director ejecutivo; y de Jesús Sandoval Armenta, director general, Ruba ha registrado una tendencia positiva de crecimiento durante 16 años consecutivos.

Este desempeño ha sido respaldado por las principales calificadoras crediticias, Fitch Ratings y S&P Global Ratings, las cuales otorgan a Ruba las calificaciones más altas de la industria de la vivienda en México: ‘AA (mex)’ en escala local de largo plazo, reflejo de su solidez financiera y capacidad de cumplimiento. Aunque la vivienda horizontal ha sido históricamente el eje de su operación, Ruba ha sabido diversificar su modelo de negocio conforme a las nuevas dinámicas del mercado. La empresa ha incorporado proyectos de vivienda vertical, además de departamentos en renta con proyectos en Ciudad Juárez y en los estados de Texas y Colorado, en Estados Unidos. De manera paralela, ha diversificado su operación con el desarrollo de un parque industrial en Tijuana.

La consolidación de la desarrolladora mexicana, bajo una filosofía humanista instituida por su fundador, el ing. Enrique Terrazas Torres, también se refleja en su estructura organizacional. Ruba cuenta actualmente con más de 1,900 colaboradores y ha sido reconocida durante 22 años consecutivos como una de las mejores empresas para trabajar en México por Great Place to Work; durante 16 años como Súper Empresa por Top Companies; además de contar con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable desde 2019.

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