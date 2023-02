Requiere 76% de las empresas de la transformación digital

Hasta 76% de las organizaciones tiene su cartera de proyectos o necesidades de soluciones digitales, pero los tienen detenidos o con poco avance, dijo el director de Digital Industries Customer Services de Siemens, Gonzalo Matteoda.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Aún no sabes qué carrera estudiar?, estas son las 10 profesiones tecnológicas con mejor futuro laboral

Señaló que 70% de los proyectos de transformación digital falla porque muchas veces son esfuerzos individuales de áreas dentro de las organizaciones y no están alineados a una visión estratégica de la empresa; también hay 50% que dice no iniciar su camino hacia la transformación digital porque no cuenta con los recursos humanos capacitados.

Sin embargo, destacó que los beneficios de la transformación digital se traducen en un aumento de 9% en los ingresos o ventas, además de que incrementan la rentabilidad de las empresas 12% e igualmente su valuación 12% en comparación con organizaciones similares.

Gonzalo Matteoda destacó que la visión de una transformación digital significa identificar los activos más importantes, llámese intelectuales, de producción, etcétera, para luego definir cuáles son más relevantes para la coyuntura que se está viviendo y de ahí apoyarse de toda la innovación tecnológica para desarrollar la citada visión.

Por lo pronto, entre las industrias que van más avanzadas en estos procesos destacan la automotriz, seguida por alimentos y bebidas, así como la farmacéutica. En el caso de México, comentó que tiene muchas empresas globales y ellas traen todo ese portafolio de soluciones que ya están aplicando en otras partes del mundo.

Finalmente, el directivo de Siemens comentó que también hay una fuerza laboral en el mercado que necesita recapacitarse en estas nuevas tecnologías, así como una fuerza escolar muy fuerte que genera cada vez más ingenieros.