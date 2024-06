Sí tiene Elektra para pagar 24 mil mdp al SAT, consideran especialistas

Aunque el enfrentamiento legal entre Grupo Elektra y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre créditos fiscales por aproximadamente 24 mil millones de pesos plantea desafíos, para los especialistas se trataría de “un golpe” que puede ser absorbido por la empresa sin comprometer sus operaciones.

Señalan que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falla en contra de Elektra, la compañía podría enfrentar un impacto en su flujo de caja, aunque soportable para la capacidad financiera de la firma.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra y uno de los empresarios más prominentes de México, ha manifestado su negativa a pagar los adeudos fiscales correspondientes al ejercicio fiscal de 2013. El SAT determinó que bajo el régimen de Consolidación Fiscal, Elektra no consideró adecuadamente ciertas pérdidas por enajenaciones, lo que permitió a la empresa reducir el pago de impuestos en años anteriores (2008-2012).

Salinas Pliego recurrió a un amparo contra esta determinación, pero el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo negó. Ahora, la empresa ha recurrido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en busca de una resolución favorable.

A través de sus redes sociales, Salinas Pliego denunció presiones percibidas desde el Ejecutivo federal respecto a los litigios fiscales que enfrentan sus empresas en los tribunales federales. En un tono enérgico, el empresario afirmó que no cederá ante lo que considera cobros dobles, improcedentes y abusivos, reiterando su compromiso con el cumplimiento tributario justo y transparente: “Si se debe, se paga; si no se debe, no se paga”, recalcó.

Grupo Salinas respaldó estas afirmaciones mediante un comunicado oficial, donde lamentó que el SAT haya impuesto créditos fiscales de manera arbitraria, omitiendo reconocer pérdidas fiscales debidamente documentadas y auditadas. La empresa argumentó que, al igual que cualquier otra entidad en México, tiene derecho a un proceso judicial que garantice una justicia pronta, completa e imparcial.

IMPACTO POTENCIAL

Los 24 mil millones de pesos que el SAT reclama representan el 53.8% de los ingresos consolidados de Grupo Elektra en el primer trimestre de este año y el 13% de los ingresos totales de 2023.

Según Julián Fernández, analista bursátil independiente, “Elektra cuenta con la liquidez suficiente para llevar a cabo sus operaciones sin ningún contratiempo”. En el primer trimestre de 2024, Elektra reportó ingresos consolidados por 44 mil 562 millones de pesos, un incremento del 6% en comparación anual.