Te equivocaste en una transferencia, ¿puedes recuperar tu dinero?

La prisa y estar siempre “corriendo” pueden ser los culpables de que se haga una transferencia a un destinatario que no es el correcto y el problema está en cómo hacer que nos devuelvan el dinero, entonces, ¿cómo puedo recuperar mi dinero si me equivoqué en una transferencia?

Cuando una persona se equivoca en una transferencia, debe fijarse si el banco es el mismo al suyo o si es uno diferente, además, si le depositó a una persona conocida, a un cliente o proveedor o en el peor de los casos a un número CLABE que no conoce.

¿CÓMO RECUPERAR MI DINERO?

Depositar a una cuenta errónea es una complicación, debido a que la primera consecuencia es no tener ya el dinero, porque las transferencias se hacen al momento y no hay forma de cancelarlas.

Si detectas que el dinero lo enviaste a un conocido, tendrás que marcarle, explicarle lo sucedido y enviar el comprobante, lo lógico es que la persona entre a su aplicación para revisar que el movimiento se haya registrado. Esto aplica si es un cliente o proveedor.

Por otro lado, cuando has depositado a alguien que no conoces, que por error te equivocaste en alguno de los números de la cuenta CLABE, tendrás que llamar a tu banco para pedir ayuda; de acuerdo con la Condusef, “si la transferencia se realiza a otra persona que tiene una cuenta en el mismo banco, por la inmediatez de la operación no se podrá detener al momento, pero una vez que la transacción está hecha, el banco contactará al o la titular de la cuenta para comunicarle el error y acordar cómo y cuándo se devolverán los fondos”.

CONSEJOS DE CONDUSEF

Es importante que te comuniques al banco al momento de detectar el error en la transferencia, de preferencia el mismo día, debido a que muchas entidades tienen un horario de corte, así será más sencillo localizar tu movimiento.

Sin embargo, para que no pases por esto, la Condusef da los siguientes consejos:

- Si haces un depósito o pago en sucursal, verifica que el número de cuenta corresponda a la que realizarás la operación.



- Checa que la cantidad del depósito sea la misma que aparece en el recibo de la operación. Guarda tus comprobantes para cualquier aclaración.



- En caso de transferencia electrónica, verifica que el número CLABE corresponda al titular de la cuenta y digítalo cuidadosamente.



- Si depositas en un corresponsal, sé cuidadoso en el número de cuenta de la persona a la que vas a depositar o transferir.

Por último, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros indica que, si ves un dinero que no es tuyo, “no dispongas de ese dinero”, lo que puedes hacer es llamar a tu banco y revisar de dónde provino el depósito para devolverlo.

