Tres líderes de Grupo Lala aparecen en el ranking Merco Líderes

Dinero
/ 31 enero 2026
    Tres líderes de Grupo Lala aparecen en el ranking Merco Líderes
    FOTO: CORTESÍA

Los reconocidos son Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración; Francisco Camacho, CEO, y Mariano Perotti, VP de Operación y Estrategia de Canales e Inteligencia Competitiva

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Lala, empresa 100% mexicana y líder en el sector lácteo, registró un hito importante para la compañía al tener, por primera vez, a tres de sus líderes en el ranking Merco Líderes.

Este resultado refleja la consistencia de su modelo de liderazgo en un entorno empresarial marcado por la transformación y la exigencia reputacional.

El ranking Merco Líderes, considerado uno de los estudios de reputación directiva más influyentes en Iberoamérica, evalúa a las figuras empresariales más destacadas con base en una metodología multi stakeholder que incluye perspectivas de directivos, analistas financieros, expertos en reputación, académicos, periodistas y líderes de opinión.

Este análisis valora aspectos clave del liderazgo como la ética, la credibilidad, la influencia y la capacidad para inspirar transformaciones positivas.

$!FOTO: CORTESÍA
FOTO: CORTESÍA

En esta edición fueron reconocidos Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala; Francisco Camacho, CEO de Grupo Lala; Mariano Perotti, VP de Operación y Estrategia de Canales e Inteligencia Competitiva.

Este ranking destaca a los líderes empresariales con mejor reputación, considerando su desempeño, capacidad de gestión, credibilidad y liderazgo en contextos de alta exigencia.

La presencia simultánea de tres líderes de Grupo Lala en este ranking no es un reconocimiento aislado, sino una señal clara de un proceso de transformación profundo que la compañía viene impulsando en los últimos años. Una transformación que no solo se comunica, sino que comienza a reflejarse de manera tangible en indicadores externos de reputación y liderazgo.

Este resultado es reflejo de una cultura organizacional enfocada en la excelencia, donde todas las personas importan, se fomenta el alto desempeño y existe una obsesión constante por ir más allá, elevar estándares y dar siempre ese extra que marca la diferencia. Un modelo de liderazgo alineado, consistente y orientado a largo plazo, con un enfoque claro en el consumidor.

Con este reconocimiento, Grupo Lala se posiciona entre las organizaciones con mayor fortaleza directiva del país, en un contexto de creciente exigencia en competitividad, innovación y rendición de cuentas, consolidando su visión de liderazgo como un habilitador clave para su objetivo de seguir siendo la empresa de nutrición número uno en México.

