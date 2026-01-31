Tres líderes de Grupo Lala aparecen en el ranking Merco Líderes

CIUDAD DE MÉXICO.- Grupo Lala, empresa 100% mexicana y líder en el sector lácteo, registró un hito importante para la compañía al tener, por primera vez, a tres de sus líderes en el ranking Merco Líderes.

Este resultado refleja la consistencia de su modelo de liderazgo en un entorno empresarial marcado por la transformación y la exigencia reputacional.

El ranking Merco Líderes, considerado uno de los estudios de reputación directiva más influyentes en Iberoamérica, evalúa a las figuras empresariales más destacadas con base en una metodología multi stakeholder que incluye perspectivas de directivos, analistas financieros, expertos en reputación, académicos, periodistas y líderes de opinión.

Este análisis valora aspectos clave del liderazgo como la ética, la credibilidad, la influencia y la capacidad para inspirar transformaciones positivas.