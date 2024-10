Coahuila y las adicciones: De ser un ‘tazo dorado’, a la irresponsabilidad de la rehabilitación forzada

La Patrulla Espiritual encabeza en Tijuana una agresiva cruzada contra el consumo de drogas, que Cristo Vive Saltillo no comparte; ‘nadie sale de una adicción si no quiere’, afirma

En ellos se ve a un grupo de hombres liderados por Jesús Ignacio Osuna Torres, “El Chiquilín”, acercarse a adictos o gente en situación de calle allá en Tijuana, platicar con ellos, usar los calificativos que se mencionan en el primer párrafo de esta nota y luego levantar en andas al interpelado para subirlo a una camioneta y llevarlo a la Clínica de Rehabilitación Cristiana Jireh.

RESPETA PERO NO DEL TODO

A propósito del tema, el pastor Antonio Moreno, colaborador de la asociación Cristo Vive en Saltillo, expresó sus dudas.

Dijo que si bien comparte las buenas intenciones y valora el hecho de voltear a ver a quienes la mayoría evita, usar la violencia para sacar a alguien del pozo de la adicción es inútil

Recordó que hace 18 años, cuando en la central de autobuses de Saltillo deambulaba intoxicado, miembros de Cristo Vive se le acercaron para ofrecerle ayuda, pero que al final fue él quien decidió dejar las drogas que consumió por años.

En su caso el círculo que abre una mano tendida, sí se cerró al aceptarla.

Ya del otro lado y con la experiencia que tiene, a Moreno Padilla le quedan claras sus limitaciones. “Lo que yo puedo hacer por un adicto es acercarme, compartirle que hay una mejor vida para él e invitarlo a la asociación, pero si se niega, a lo mucho le compro un refresco, un pan y le dejo un folleto, y así la puerta se queda abierta”, señaló.

Cuando le comento que el líder de Patrulla Espiritual asegura que un adicto no tiene voluntad y que por eso lo lleva a la fuerza, el pastor recuerda por experiencia propia que la conciencia no se pierde del todo, que siempre queda un espacio de lucidez que le permite al adicto decir no.

Y para cerrar pone el énfasis en que internar a alguien por la fuerza, lo que genera es rencor del adicto hacia quien lo violenta.