De campeones a fantasmas: el adiós del Velódromo ‘Chango’ Vélez y otros espacios rotos

TE PUEDE INTERESAR: Del ritual al ruido: La calle Victoria, de Saltillo, cambió la conversación por estrépito y descuido

Un destino similar vivió el Velódromo Oscar “Chango” Vélez. Con una diferencia notable: a este sí le dieron funeral. Su historia terminó entre maquinaria y polvo.

Y es que la historia de ese velódromo ya era trágica desde mucho antes, desde la muerte del ciclista que le dio nombre, hasta el día en que sus gradas vacías fueron demolidas.

UN CAMPEÓN AGUERRIDO

Oscar “Chango” Vélez Álvarez nació el 4 de julio de 1940, en el tradicional barrio de San Luisito, en Saltillo. Su carrera como ciclista despegó en Monterrey, en una ruta de 230 kilómetros rumbo a Reynosa. Era 1956 cuando se colocó en el podio con un tercer lugar, representando al Club Independiente.

A partir de ahí, su nombre comenzó a escribirse en mayúsculas:

-1957: Gana el Campeonato del Norte, corriendo Monterrey-Saltillo-Monterrey con el club de su hermano, Refugio Vélez.

-1958: Se corona campeón nacional.

-1959: Se une al Club Saltillo y hace mancuerna con Raúl Flores.

-1960: Obtiene el Campeonato Estatal de Coahuila, en una carrera de 150 kilómetros.

“Chango” era parte de una cuarteta de élite: Manuel Ramírez, José Ángel “Chato” Ruiz, Raúl Flores y él. Fue precisamente Raúl quien, en 1978, compartió con Vanguardia los detalles de la última carrera de su amigo y colega.

LA ÚLTIMA RODADA

El 15 de septiembre de 1960, “Chango” corrió una carrera en la que, según Raúl, no debía haber estado.

Un día antes, como tantas otras veces, salieron juntos: comieron, pasearon, convivieron con amigos. Platicaron sobre la carrera Monterrey-Reynosa-Harlingen, que se correría al día siguiente.

Un par de semanas atrás, Vélez había tenido un disgusto con “El Ojos” Lozano, lo que tensó la relación entre la Asociación Ciclista de Monterrey y la de Coahuila. Raúl y “Chango” incluso recogieron las credenciales de sus compañeros para frenar la participación.

Raúl lo narró así:

A continuación, la narración íntegra de Raúl:

“Ahí estuvimos buen rato, inclusive tomando una cerveza, pues ya teníamos seguridad de que no correríamos. Eran como las nueve de la noche, cuando le dije a Oscar que fuéramos a cenar a mi casa. Él se resistió, diciendo que qué diría mi esposa, ya que había comido ahí con nosotros y que ahora iba a cenar. Al fin lo convencí y ya nos despedíamos de mis amigos, cuando llegó José Egregiano Montelongo, y nos dijo: “¿Ya están listos para la carrera de mañana?”. Le dijimos que no podríamos ir, porque no teníamos credenciales; Él dijo: “Yo les puedo conseguir en Monterrey que los dejen correr sin credencial”. Y así estuvo insistiendo hasta que yo me fui a mi casa, dejando a “Changuito” todavía discutiendo sobre si corría o no en Monterrey”.

A las 10:00 de la mañana del 16 de septiembre, en el kilómetro 80 de la carretera Monterrey-Reynosa, cinco kilómetros antes de llegar a China, Nuevo León, ocurrió la tragedia.

“Chango” y cinco más iban en fuga, con dos minutos de ventaja sobre el pelotón. Se protegían del viento corriendo por el lado izquierdo, en una recta larga. Un camión cargado de reses venía en sentido contrario. Oscar, al intentar hacerse a la derecha, el camión hizo lo mismo. El impacto fue brutal. La muerte, instantánea.

Raúl fue claro: “Esa es la verdad de la muerte de Oscar ‘Changuito’ Vélez. No como dicen, que un camión lo embistió saliendo de un camino lateral. Eso no es cierto.”

HOMENAJE... Y OLVIDO

El miércoles 15 de noviembre de 1978, a las 11:00 horas, se inauguró el Velódromo Oscar “Chango” Vélez, en la colonia 26 de Marzo, al sur de Saltillo. Lo presidió el entonces gobernador Oscar Flores Tapia. Fue el primer —y único— recinto dedicado exclusivamente al ciclismo en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Centro Cultural Vito Alessio Robles: de casa a cárcel, de cárcel a refugio, de refugio a galería de arte