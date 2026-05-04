Alertan por retos virales con falsas amenazas en escuelas; piden no difundir rumores

La Policía Cibernética alertó sobre la circulación de retos virales en redes sociales que anuncian supuestos actos de violencia en planteles escolares, lo que ha generado temor entre estudiantes, personal docente y padres de familia.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre este tipo de publicaciones y emitió recomendaciones para evitar la propagación de contenido no verificado.

“Evita la propagación de este tipo de contenido y reporta a las autoridades cualquier situación de riesgo”, señaló la dependencia. Asimismo, indicó que “en redes sociales circulan publicaciones con supuestas amenazas en escuelas que buscan generar alarma y difundirse sin ser verificadas”.

RECOMENDACIONES ANTE CONTENIDO ALARMISTA

Las autoridades pidieron a la población adoptar medidas para evitar la difusión de rumores y posibles fraudes informativos en entornos digitales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

- No compartir mensajes alarmistas sin verificar su autenticidad.

- Evitar difundir rumores en grupos escolares o mensajería.

- Confirmar información solo en fuentes oficiales.

- Reportar publicaciones sospechosas.

- Fomentar el uso responsable de redes sociales.

- Avisar a autoridades ante cualquier situación de riesgo