Alertan por retos virales con falsas amenazas en escuelas; piden no difundir rumores
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La SSC alerta por retos virales que difunden amenazas falsas en escuelas y provocan temor en comunidades educativas
La Policía Cibernética alertó sobre la circulación de retos virales en redes sociales que anuncian supuestos actos de violencia en planteles escolares, lo que ha generado temor entre estudiantes, personal docente y padres de familia.
A través de sus redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre este tipo de publicaciones y emitió recomendaciones para evitar la propagación de contenido no verificado.
“Evita la propagación de este tipo de contenido y reporta a las autoridades cualquier situación de riesgo”, señaló la dependencia. Asimismo, indicó que “en redes sociales circulan publicaciones con supuestas amenazas en escuelas que buscan generar alarma y difundirse sin ser verificadas”.
RECOMENDACIONES ANTE CONTENIDO ALARMISTA
Las autoridades pidieron a la población adoptar medidas para evitar la difusión de rumores y posibles fraudes informativos en entornos digitales.
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
- No compartir mensajes alarmistas sin verificar su autenticidad.
- Evitar difundir rumores en grupos escolares o mensajería.
- Confirmar información solo en fuentes oficiales.
- Reportar publicaciones sospechosas.
- Fomentar el uso responsable de redes sociales.
- Avisar a autoridades ante cualquier situación de riesgo
TRAS ATAQUE, AUMENTAN LAS AMENAZAS EN CENTROS ESCOLARES
La alerta se da en un contexto en el que, tras un ataque armado ocurrido el 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, se registró un aumento en denuncias sobre presuntos ataques programados en escuelas, los cuales resultaron ser falsos.
En ese hecho, una persona identificada como Julio César “N” subió a la escalinata de la Pirámide de la Luna y disparó contra turistas con un arma corta. El incidente dejó como saldo la muerte de una turista canadiense, además de 13 personas con lesiones graves que fueron trasladadas para recibir atención médica. Posteriormente, el agresor perdió la vida.
AL MENOS 14 ESTADOS HAN ENFRENTADO AMENAZAS DE TIROTEOS ESCOLARES
La organización Tejiendo Redes Infancia advirtió que, en las últimas tres semanas, la circulación de alertas y amenazas de supuestos tiroteos escolares en al menos 14 estados del país ha generado miedo, suspensión de actividades y operativos de seguridad en distintos planteles.
De acuerdo con la organización, la desinformación difundida en redes sociales ha amplificado el pánico social y ha propiciado respuestas basadas en vigilancia y castigo, sin evidencia suficiente sobre riesgos reales.
Además, señaló que en diversos casos se ha asumido de forma anticipada que las amenazas provienen de estudiantes, lo que coloca a adolescentes como sospechosos colectivos sin pruebas concluyentes.
DIFUSIÓN DE MENSAJES NO VERIFICADOS GENERA EFECTOS NEGATIVOS EN MENORES
Tejiendo Redes Infancia indicó que la difusión de mensajes no verificados tiene efectos directos en niñas, niños y adolescentes, al provocar cierres escolares, cancelación de clases y generar ansiedad en las comunidades educativas.
La organización subrayó que la escuela representa un espacio central para la convivencia, la socialización y la estabilidad emocional, por lo que cualquier interrupción impacta en la vida cotidiana del alumnado.
Asimismo, cuestionó algunas respuestas institucionales, como operativos policiacos, revisiones de mochilas o monitoreo de perfiles digitales de estudiantes, al considerar que sin diagnósticos claros y criterios de proporcionalidad podrían derivar en afectaciones a los derechos de la infancia.
En este contexto, planteó que la seguridad escolar debe incluir medidas como el apoyo psicosocial, una comunicación clara con las familias y la participación de estudiantes en la elaboración de protocolos de prevención y respuesta.
Finalmente, destacó que la salud mental de adolescentes debe abordarse considerando factores como la violencia, el acoso escolar, la presión social y la desigualdad, y no únicamente desde una perspectiva individual.