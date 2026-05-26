Salvavidas para Rocha Moya

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció este martes 26 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en las instalaciones de Culiacán.

Su declaración ocurrió en calidad de testigo tras las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan presuntamente con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Tras haber comparecido, el sinaloense dijo, a través de sus redes sociales, confiar en el Sistema Judicial Mexicano, así como en el Estado de Derecho y el respeto a las instituciones de justicia.