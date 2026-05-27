CNDH exhorta a autoridades de Salud a investigar denuncias de acoso y violencia en Hospital Infantil de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    CNDH exhorta a autoridades de Salud a investigar denuncias de acoso y violencia en Hospital Infantil de México
    La CNDH pidió investigar denuncias de acoso sexual y hostigamiento contra directivos del Hospital Infantil Federico Gómez. VANGUARDIA

Médicos residentes del Hospital Infantil Federico Gómez mantienen paro activo y exigen investigar denuncias de acoso sexual y abuso laboral

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto dirigido a autoridades del sector Salud para atender las denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y abuso de autoridad presentadas por personas médicas residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, quienes mantienen un paro activo de actividades no críticas desde el pasado 25 de mayo.

En un posicionamiento público, la CNDH manifestó su preocupación por los hechos denunciados dentro del hospital y señaló que el caso refleja una problemática estructural relacionada con las condiciones de formación y trabajo de médicos residentes en instituciones del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con el organismo, las denuncias involucran presuntos actos de acoso sexual y hostigamiento laboral cometidos por autoridades directivas del hospital, situación que derivó en la protesta de residentes, quienes acusaron falta de respuesta institucional ante los señalamientos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deshacen-red-de-prostitucion-y-material-de-abuso-sexual-infantil-en-leon-guanajuato-OP20588475

RESIDENTES MANTIENEN PARO DE ACTIVIDADES NO CRÍTICAS EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÉXICO

El 25 de mayo, médicos residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” iniciaron un paro activo de labores no críticas en protesta por lo que describieron como un deterioro del ambiente académico, laboral y asistencial dentro de la institución.

Los inconformes señalaron en un oficio entregado el 22 de mayo que las denuncias están relacionadas con presuntos actos de acoso sexual laboral, hostigamiento, intimidación, abuso de autoridad y afectaciones al entorno formativo por parte de autoridades vinculadas con el director general, Adrián Chávez López, y el director médico, Víctor Olivar López.

En el documento indicaron que continuarán operando áreas consideradas prioritarias como urgencias, terapias intensivas, hospitalización y guardias médicas para no afectar la atención de pacientes pediátricos.

“Nuestra decisión responde a una situación institucional grave y sostenida que ha deteriorado profundamente el ambiente académico, laboral y asistencial dentro de nuestra sede formadora, afectando tanto la integridad de la comunidad médica en formación, como las condiciones necesarias para brindar una atención pediátrica segura, ética y de calidad”, señalaron.

CNDH PIDE INVESTIGACIONES IMPARCIALES Y PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES

La Comisión Nacional informó que tiene conocimiento de que las personas médicas residentes ya presentaron denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Ante ello, emitió un llamado a la Secretaría de Salud y a las autoridades correspondientes para garantizar investigaciones imparciales, transparentes y libres de represalias.

Entre las acciones solicitadas por la CNDH se encuentran:

- Garantizar medidas de protección para las personas denunciantes.

- Instalar una mesa de diálogo con participación de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), instituciones involucradas y representación de residentes.

- Implementar protocolos y mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro del Sistema Nacional de Salud.

El organismo sostuvo que el acoso sexual y el hostigamiento ejercidos desde posiciones jerárquicas representan un factor de riesgo que vulnera la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, además de impactar su salud mental y física.

Asimismo, advirtió que la problemática se agrava cuando los mecanismos institucionales de denuncia desalientan las quejas o exponen a las víctimas a posibles represalias académicas o laborales.

RESIDENTES EXIGEN DESTITUCIÓN DE DIRECTIVOS

Dentro de sus demandas, los médicos residentes solicitaron la destitución inmediata de Adrián Chávez López y Víctor Olivar López para garantizar, dijeron, investigaciones imparciales y un entorno libre de intimidaciones.

“Consideramos que la permanencia de ambas autoridades compromete la confianza de la comunidad médica, obstaculiza las garantías de seguridad para la persona denunciante, y perpetúa condiciones incompatibles con el ámbito académico y asistencial digno y seguro”, expresaron.

Los residentes detallaron que las denuncias fueron presentadas ante el Órgano Interno de Control del hospital bajo el expediente 2026/SS/DE420 y ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales mediante la carpeta CI-FIDS/FDS-8/UIFDS-8-03/00535/04-2026.

También señalaron que, hasta el momento, no existen medidas suficientes para garantizar condiciones de seguridad y protección para el personal médico residente.

SOLICITAN MESA DE DIÁLOGO Y REPRESENTACIÓN DE RESIDENTES

Los inconformes pidieron la instalación de una mesa de diálogo integrada por representantes de la Secretaría de Salud, la CCINSHAE, la Facultad de Medicina de la UNAM, organismos de derechos humanos y una representación de residentes.

Asimismo, solicitaron la creación de una sociedad de residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, integrada únicamente por médicos residentes.

“Nuestra intención no es politizar la formación médica, sino exigir condiciones dignas, seguras y compatibles con los principios éticos, académicos y legales que rigen la atención en salud y la formación de especialistas en México”, indicaron.

CNDH RECONOCE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN OTRAS INSTITUCIONES

En su pronunciamiento, la CNDH también destacó acciones implementadas recientemente en distintas instituciones públicas para mejorar las condiciones de formación y trabajo de médicos residentes.

Entre ellas mencionó:

- El Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos del IMSS.

- La eliminación de guardias mayores a 24 horas y posguardias en el IMSS.

- La apertura de líneas confidenciales y mecanismos de atención psicológica en el ISSSTE.

- El Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La campaña contra el hostigamiento y acoso sexual y laboral implementada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-hombre-por-mostrar-partes-intimas-al-exterior-de-plantel-educativo-en-monterrey-PF20701835

La Comisión indicó que, aunque estas acciones representan avances, aún es necesario fortalecer mecanismos eficaces y transparentes para erradicar la violencia en los procesos de formación médica en todas las instituciones de salud del país.

Finalmente, la CNDH reconoció la continuidad de servicios esenciales por parte de los residentes durante el paro y reiteró que dará seguimiento al caso y al acompañamiento de las personas médicas en formación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Denuncias
Hospitales

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


CNDH

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética

NosotrAs: Y la epidemia silenciosa de la presión estética
Marcial Díaz Ibarra, consultor de QUA Energy, explicó que la posición de la empresa petrolera estatal sigue siendo comprometida.

Pemex, segunda petrolera más endeudada del mundo
Conoce los requisitos para obtener 6,250 pesos mensuales con Sembrando Vida, el programa de Bienestar que apoya a mayores de 18 años con terreno disponible. Descubre cómo inscribirte y los beneficios que ofrece.

Bienestar ofrece apoyo de 6 mil 450 pesos al mes... si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional en México.

¿Se vence el plazo y no hay depósito? Qué hacer si tu empresa se retrasa con el Reparto de Utilidades
Momento.

¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum
Una de las sedes es Pachuca, donde se hospedará Sudáfrica, rival del Tri en el partido inaugural del Estadio Banorte (foto).

México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?
Los partidos políticos es el segundo ente con peor imagen en materia de corrupción en la entidad.

Ve 79% de coahuilenses que hay corrupción en los partidos políticos