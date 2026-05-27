CNDH exhorta a autoridades de Salud a investigar denuncias de acoso y violencia en Hospital Infantil de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un exhorto dirigido a autoridades del sector Salud para atender las denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral, intimidación y abuso de autoridad presentadas por personas médicas residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, quienes mantienen un paro activo de actividades no críticas desde el pasado 25 de mayo. En un posicionamiento público, la CNDH manifestó su preocupación por los hechos denunciados dentro del hospital y señaló que el caso refleja una problemática estructural relacionada con las condiciones de formación y trabajo de médicos residentes en instituciones del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con el organismo, las denuncias involucran presuntos actos de acoso sexual y hostigamiento laboral cometidos por autoridades directivas del hospital, situación que derivó en la protesta de residentes, quienes acusaron falta de respuesta institucional ante los señalamientos.

RESIDENTES MANTIENEN PARO DE ACTIVIDADES NO CRÍTICAS EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE MÉXICO El 25 de mayo, médicos residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez” iniciaron un paro activo de labores no críticas en protesta por lo que describieron como un deterioro del ambiente académico, laboral y asistencial dentro de la institución. Los inconformes señalaron en un oficio entregado el 22 de mayo que las denuncias están relacionadas con presuntos actos de acoso sexual laboral, hostigamiento, intimidación, abuso de autoridad y afectaciones al entorno formativo por parte de autoridades vinculadas con el director general, Adrián Chávez López, y el director médico, Víctor Olivar López. En el documento indicaron que continuarán operando áreas consideradas prioritarias como urgencias, terapias intensivas, hospitalización y guardias médicas para no afectar la atención de pacientes pediátricos. “Nuestra decisión responde a una situación institucional grave y sostenida que ha deteriorado profundamente el ambiente académico, laboral y asistencial dentro de nuestra sede formadora, afectando tanto la integridad de la comunidad médica en formación, como las condiciones necesarias para brindar una atención pediátrica segura, ética y de calidad”, señalaron.

CNDH PIDE INVESTIGACIONES IMPARCIALES Y PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES La Comisión Nacional informó que tiene conocimiento de que las personas médicas residentes ya presentaron denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Ante ello, emitió un llamado a la Secretaría de Salud y a las autoridades correspondientes para garantizar investigaciones imparciales, transparentes y libres de represalias. Entre las acciones solicitadas por la CNDH se encuentran: - Garantizar medidas de protección para las personas denunciantes. - Instalar una mesa de diálogo con participación de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), instituciones involucradas y representación de residentes. - Implementar protocolos y mecanismos efectivos para prevenir y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral dentro del Sistema Nacional de Salud. El organismo sostuvo que el acoso sexual y el hostigamiento ejercidos desde posiciones jerárquicas representan un factor de riesgo que vulnera la dignidad y los derechos humanos de las víctimas, además de impactar su salud mental y física. Asimismo, advirtió que la problemática se agrava cuando los mecanismos institucionales de denuncia desalientan las quejas o exponen a las víctimas a posibles represalias académicas o laborales.

RESIDENTES EXIGEN DESTITUCIÓN DE DIRECTIVOS Dentro de sus demandas, los médicos residentes solicitaron la destitución inmediata de Adrián Chávez López y Víctor Olivar López para garantizar, dijeron, investigaciones imparciales y un entorno libre de intimidaciones. “Consideramos que la permanencia de ambas autoridades compromete la confianza de la comunidad médica, obstaculiza las garantías de seguridad para la persona denunciante, y perpetúa condiciones incompatibles con el ámbito académico y asistencial digno y seguro”, expresaron. Los residentes detallaron que las denuncias fueron presentadas ante el Órgano Interno de Control del hospital bajo el expediente 2026/SS/DE420 y ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales mediante la carpeta CI-FIDS/FDS-8/UIFDS-8-03/00535/04-2026. También señalaron que, hasta el momento, no existen medidas suficientes para garantizar condiciones de seguridad y protección para el personal médico residente. SOLICITAN MESA DE DIÁLOGO Y REPRESENTACIÓN DE RESIDENTES Los inconformes pidieron la instalación de una mesa de diálogo integrada por representantes de la Secretaría de Salud, la CCINSHAE, la Facultad de Medicina de la UNAM, organismos de derechos humanos y una representación de residentes. Asimismo, solicitaron la creación de una sociedad de residentes del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, integrada únicamente por médicos residentes. “Nuestra intención no es politizar la formación médica, sino exigir condiciones dignas, seguras y compatibles con los principios éticos, académicos y legales que rigen la atención en salud y la formación de especialistas en México”, indicaron. CNDH RECONOCE MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN OTRAS INSTITUCIONES En su pronunciamiento, la CNDH también destacó acciones implementadas recientemente en distintas instituciones públicas para mejorar las condiciones de formación y trabajo de médicos residentes. Entre ellas mencionó: - El Programa Institucional para la Mejora de los Ambientes Académicos del IMSS. - La eliminación de guardias mayores a 24 horas y posguardias en el IMSS. - La apertura de líneas confidenciales y mecanismos de atención psicológica en el ISSSTE. - El Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La campaña contra el hostigamiento y acoso sexual y laboral implementada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

La Comisión indicó que, aunque estas acciones representan avances, aún es necesario fortalecer mecanismos eficaces y transparentes para erradicar la violencia en los procesos de formación médica en todas las instituciones de salud del país. Finalmente, la CNDH reconoció la continuidad de servicios esenciales por parte de los residentes durante el paro y reiteró que dará seguimiento al caso y al acompañamiento de las personas médicas en formación.

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