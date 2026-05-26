¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum

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    ¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum
    Momento. FOTO: ARCHIVO

La banda surcoreana prometió volver en 2027 con nuevos shows, los cuales podrían formar parte de ‘ARIRANG’ o de una nueva gira

A las ARMY no se les ha olvidado el momento en que fueron “saludadas” desde Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum por BTS; sin embargo, el grupo encontró la manera de conectar nuevamente con sus fans mexicanas.

La popular agrupación surcoreana BTS sorprendió este martes a sus seguidores mexicanos al anunciar que publicará en sus cuentas oficiales un video con el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional. La reunión ocurrió el pasado 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

El estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 horas, tiempo local, por lo que quienes deseen madrugar en el horario de la Ciudad de México podrán disfrutar de momentos entre risas y protocolos presidenciales.

$!VISITA. La agrupación surcoreana recorrió distintos puntos culturales y turísticos durante su estancia en la Ciudad de México.
VISITA. La agrupación surcoreana recorrió distintos puntos culturales y turísticos durante su estancia en la Ciudad de México. FOTO: INSTAGRAM@bts.bighitofficial

¿QUÉ HIZO BTS EN MÉXICO?

La agrupación no detalló la duración del video ni si incluirá otros momentos destacados de su paso por el país, como cuando visitaron el Museo Frida Kahlo, el Museo Anahuacalli —conocido por haber sido el estudio de Diego Rivera— o la Arena México, donde algunos de sus integrantes presenciaron funciones de lucha libre.

La visita de BTS a México fue un evento viral que conmocionó a sus seguidores y que además mostró cercanía con Sheinbaum, quien prometió el regreso del grupo al país.

La gira ‘ARIRANG’ representa el regreso de BTS a los escenarios, luego de haber cumplido con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. (Con información de EFE).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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