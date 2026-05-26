¿Lo vas a ver? Anuncia BTS detrás de cámaras de su reunión con Claudia Sheinbaum

A las ARMY no se les ha olvidado el momento en que fueron “saludadas” desde Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum por BTS; sin embargo, el grupo encontró la manera de conectar nuevamente con sus fans mexicanas.

La popular agrupación surcoreana BTS sorprendió este martes a sus seguidores mexicanos al anunciar que publicará en sus cuentas oficiales un video con el detrás de cámaras de su visita a Palacio Nacional. La reunión ocurrió el pasado 6 de mayo, previo a los tres conciertos que ofrecieron en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México.

El estreno ocurrirá el 27 de mayo a las 5:00 horas, tiempo local, por lo que quienes deseen madrugar en el horario de la Ciudad de México podrán disfrutar de momentos entre risas y protocolos presidenciales.