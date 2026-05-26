México será la casa de siete selecciones para el Mundial 2026, ¿Quiénes tendrán sus campamentos en nuestro país?

La FIFA confirmó este lunes que las selecciones de Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y México instalarán sus campamentos base en territorio mexicano durante la 2026 FIFA World Cup, torneo que comenzará el próximo 11 de junio de 2026. Uno de los casos más destacados es el de South Africa national football team, rival de Mexico national football team en el partido inaugural que se disputará en el histórico Estadio Azteca. El conjunto africano eligió como sede de concentración a Pachuca, ubicada a unos 90 kilómetros al norte de la capital del país. Sudáfrica integrará el Grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa. Precisamente, South Korea national football team también tendrá su base en México y trabajará en Guadalajara, específicamente en las instalaciones de Club Deportivo Guadalajara, uno de los clubes más populares del futbol mexicano.

Por su parte, la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre mantendrá su cuartel general en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol, al sur de la Ciudad de México y muy cerca del Estadio Azteca. Otro caso llamativo será el de Iran national football team. Aunque no disputará partidos en México, el combinado asiático se instalará en Tijuana, en las instalaciones de Club Tijuana. La decisión fue confirmada por Claudia Sheinbaum, quien explicó que el equipo iraní solicitó permanecer en México debido a restricciones logísticas relacionadas con Estados Unidos. “Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en su territorio. Entonces nos preguntaron si podían hacerlo en México y dijimos que sí, sin problema”, declaró la mandataria durante su conferencia de prensa. Colombia national football team, ubicada en el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, también eligió Guadalajara como centro de operaciones y entrenará en las instalaciones del Atlas Fútbol Club. El conjunto colombiano debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca, enfrentará a RD Congo el día 23 en Guadalajara y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Portugal en Miami.

Mientras tanto, Uruguay national football team, que comparte el Grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudita, establecerá su concentración en Cancún, específicamente en el Mayakoba Training Center. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa disputará en México únicamente su duelo del 26 de junio frente a España en Guadalajara. Finalmente, Tunisia national football team, integrante del Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Suecia, tendrá su campamento base en Monterrey.

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