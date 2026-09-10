Apoyo Bienestar de 200 mil pesos: quién puede recibirlo y requisitos

Si buscas acceder a un apoyo económico para poner en marcha un proyecto productivo, durante septiembre de 2026 está abierto el registro del programa Invierte en Ti, Invierte en Hidalgo 2026, que contempla recursos de hasta 200 mil pesos.

La iniciativa de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo está dirigida principalmente a personas migrantes hidalguenses y sus familias, con el objetivo de impulsar actividades productivas y favorecer su reintegración económica.

El apoyo puede ser de 50 mil o hasta 200 mil pesos, dependiendo de las características del proyecto y de si la persona solicitante ya había recibido este beneficio anteriormente.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL APOYO DE 200 MIL PESOS?

El financiamiento de hasta 200 mil pesos está dirigido a nuevos solicitantes que cumplan con los criterios establecidos en la convocatoria.

Entre las personas que pueden participar se encuentran los migrantes hidalguenses que viven en el extranjero, mediante un representante; migrantes en retorno y personas deportadas o repatriadas.

También pueden solicitarlo familiares directos de una persona migrante fallecida en el extranjero.

De acuerdo con la convocatoria, el recurso busca respaldar la creación de un proyecto productivo sustentable, por lo que no se trata de un apoyo económico de entrega libre.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE AL APOYO BIENESTAR

Las personas interesadas deberán presentar documentación personal y comprobantes relacionados con su situación migratoria y el proyecto que desean desarrollar.

Entre los requisitos se encuentran:

Solicitud de apoyo dirigida a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

-Identificación oficial vigente.

-CURP.

-Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

-Estudio socioeconómico.

-Documento que compruebe la calidad de migrante, migrante retornado, deportado o repatriado.

-Documento que acredite el parentesco, cuando corresponda.

-Formato único de la persona solicitante.

-Georeferencia del lugar donde se desarrollará el proyecto.

-Al menos dos cotizaciones de los conceptos que se pretenden adquirir.

-Declaración de no duplicidad de apoyos gubernamentales.

En el caso de proyectos conformados por grupos, cooperativas o empresas, también será necesario presentar la documentación que acredite su conformación.