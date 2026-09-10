Apoyo Bienestar de 200 mil pesos: quién puede recibirlo y requisitos

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Apoyo Bienestar de 200 mil pesos: quién puede recibirlo y requisitos
    El programa Invierte en Ti, Invierte en Hidalgo 2026 abrió su registro para entregar apoyos de hasta 200 mil pesos destinados a proyectos productivos. FOTO:N+

Estos son los requisitos, módulos y enlace para solicitarlo.

Si buscas acceder a un apoyo económico para poner en marcha un proyecto productivo, durante septiembre de 2026 está abierto el registro del programa Invierte en Ti, Invierte en Hidalgo 2026, que contempla recursos de hasta 200 mil pesos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-autoriza-depositarle-6-mil-400-pesos-a-beneficiarias-y-beneficiarios-cuyo-primer-apellido-inicie-con-las-letras-h-i-j-y-k-este-10-de-septi-EF23402798

La iniciativa de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social de Hidalgo está dirigida principalmente a personas migrantes hidalguenses y sus familias, con el objetivo de impulsar actividades productivas y favorecer su reintegración económica.

El apoyo puede ser de 50 mil o hasta 200 mil pesos, dependiendo de las características del proyecto y de si la persona solicitante ya había recibido este beneficio anteriormente.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL APOYO DE 200 MIL PESOS?

El financiamiento de hasta 200 mil pesos está dirigido a nuevos solicitantes que cumplan con los criterios establecidos en la convocatoria.

Entre las personas que pueden participar se encuentran los migrantes hidalguenses que viven en el extranjero, mediante un representante; migrantes en retorno y personas deportadas o repatriadas.

También pueden solicitarlo familiares directos de una persona migrante fallecida en el extranjero.

De acuerdo con la convocatoria, el recurso busca respaldar la creación de un proyecto productivo sustentable, por lo que no se trata de un apoyo económico de entrega libre.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE AL APOYO BIENESTAR

Las personas interesadas deberán presentar documentación personal y comprobantes relacionados con su situación migratoria y el proyecto que desean desarrollar.

Entre los requisitos se encuentran:

Solicitud de apoyo dirigida a la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social.

-Identificación oficial vigente.

-CURP.

-Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

-Estudio socioeconómico.

-Documento que compruebe la calidad de migrante, migrante retornado, deportado o repatriado.

-Documento que acredite el parentesco, cuando corresponda.

-Formato único de la persona solicitante.

-Georeferencia del lugar donde se desarrollará el proyecto.

-Al menos dos cotizaciones de los conceptos que se pretenden adquirir.

-Declaración de no duplicidad de apoyos gubernamentales.

En el caso de proyectos conformados por grupos, cooperativas o empresas, también será necesario presentar la documentación que acredite su conformación.

https://vanguardia.com.mx/informacion/sheinbaum-reabre-registro-para-depositarle-9-mil-500-pesos-al-mes-y-otorgarle-seguro-del-imss-a-hombres-y-mujeres-mayores-de-edad-requisitos-y-como-i-CF23375315

¿DÓNDE HACER EL REGISTRO DEL APOYO DE 200 MIL PESOS?

El trámite puede realizarse de manera presencial o mediante internet.

Para el registro presencial, los interesados pueden acudir a la Dirección General de Atención al Migrante, ubicada en Calle 16 de enero número 309, colonia Revolución, Pachuca de Soto, Hidalgo.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.

También está disponible la opción en línea a través del portal habilitado por el gobierno de Hidalgo. Para iniciar el trámite, el solicitante deberá registrarse como ciudadano hidalguense o ingresar con una cuenta existente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Programas Sociales
trámites

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La Nueva Escuela Mexicana

La Nueva Escuela Mexicana
El senador de Morena sostuvo que su intención era referirse a la posibilidad de recurrir a las instancias legales por el contenido de un reportaje.

Luis Fernando Salazar ofrece disculpas al periodista Enrique Acevedo y admite error por frase ‘vamos a ir por ti’
true

Vizcarra: El increíble invitado a Palacio

Río Sonora contaminado tras el desastre de Grupo México en el 2014

La ONU confirma que la contaminación persiste en el Río Sonora a 12 años del desastre de Grupo México
El iPhone Duo cuesta 1,999 dólares en EU. Descubre qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos equivalentes a su precio.

iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos. VANGUARDIA/ARCHIVO VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Marca. Jimmy Kimmel se ha mantenido durante más de dos décadas al frente de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos.

¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda
San Francisco y Los Ángeles trasladan su rivalidad de la NFC Oeste a Melbourne, sede del primer partido de temporada regular de la NFL en Australia.

49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL