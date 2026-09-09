¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda

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    ¿Adiós al ‘Jimmy Kimmel Live!’? El futuro del conductor estaría en duda
    Marca. Jimmy Kimmel se ha mantenido durante más de dos décadas al frente de uno de los late shows más conocidos de Estados Unidos. FOTO: INTERNET

Una versión apunta a que ABC no renovaría el programa tras el final de su actual temporada, aunque la cadena asegura que no existe una decisión definitiva

El conductor y productor Jimmy Kimmel podría estar cerca de despedirse de la televisión nocturna estadounidense, luego de más de 20 años al aire.

De acuerdo con información publicada por ‘Page Six’, su popular y polémico programa ‘Jimmy Kimmel Live!’ estaría viviendo su última temporada, pues, aseguran, no planean renovarlo después de que esta concluya.

“No le van a renovar el contrato”, explicó una fuente cercana al medio estadounidense.

Sin embargo, un portavoz de ABC Entertainment dejó claro que, hasta el momento, no existe una decisión definitiva, por lo que cualquier rumor sobre el futuro del programa es simplemente eso: un rumor. “(Esta) información es inexacta; cualquier informe sobre el futuro del programa en este momento es pura especulación”, dijo.

La nueva temporada del late show comenzó esta semana y concluirá durante el primer semestre de 2027.

Kimmel se ha convertido en uno de los presentadores más longevos de la televisión estadounidense. Desde 2003 se ha mantenido al frente de la emisión de manera casi ininterrumpida.

Y es que el año pasado, el presentador fue retirado brevemente del aire luego de realizar comentarios sobre el asesinato del político conservador Charlie Kirk.

https://vanguardia.com.mx/show/noel-clarke-actor-de-doctor-who-enfrenta-cargos-por-presuntos-delitos-sexuales-PK23386119

La versión sobre su posible salida surge poco después de que Rosie O’Donnell participara como conductora invitada. Su aparición habría sido bien recibida por la audiencia, especialmente después de que se volviera viral por sus comentarios políticos y sus críticas al presidente Donald Trump. (Con información de El Universal)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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