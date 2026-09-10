iPhone Duo... ¿Qué puedes comprar en México con los 33 mil 750 pesos que cuesta la nueva joya de Apple?

La cifra es únicamente una referencia, ya que Apple todavía no confirma cuánto costará oficialmente el equipo en México. El precio final podría aumentar debido a impuestos, tipo de cambio y la estrategia comercial de la empresa.

Apple presentó el iPhone Duo , su primer teléfono plegable y uno de los dispositivos más costosos de la compañía. El modelo de 256 GB tendrá un precio inicial de 1,999 dólares en Estados Unidos , cantidad que al tipo de cambio del 9 de septiembre equivale a unos 33 mil 750 pesos mexicanos .

Con el dólar cotizando alrededor de 16.88 y 16.89 pesos, los 33 mil 750 pesos permiten dimensionar cuánto representa comprar el nuevo teléfono frente a productos y servicios de uso cotidiano en México.

¿CUÁNTO REPRESENTAN 33 MIL 750 PESOS EN MÉXICO?

Si se toma como referencia el equivalente en moneda mexicana, el precio del iPhone Duo puede compararse con algunos gastos habituales. Uno de ellos es la canasta básica, cuyo costo máximo de referencia para los 24 productos incluidos en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) es de 910 pesos.

Con 33 mil 750 pesos podrían comprarse aproximadamente 37 canastas básicas completas bajo esa referencia. La comparación permite observar la diferencia entre el costo de un dispositivo electrónico de alta gama y algunos de los gastos esenciales de un hogar.

Otra comparación es con el transporte público. El viaje general en el Metro de la Ciudad de México cuesta 5 pesos, por lo que esa cantidad alcanzaría para pagar cerca de 6 mil 750 viajes.

También sería suficiente para adquirir aproximadamente 85 cilindros de gas LP de 20 kilos, tomando como referencia un precio promedio nacional de 19.84 pesos por kilogramo. Cada cilindro costaría alrededor de 396.80 pesos.

GASOLINA, OTROS IPHONE Y SALARIO MÍNIMO

El precio del iPhone Duo también puede trasladarse a otros gastos. Con 33 mil 750 pesos podrían comprarse alrededor de 1,425 litros de gasolina regular, considerando un precio promedio nacional de 23.68 pesos por litro.

Esa cantidad representa unas 28 cargas completas para un automóvil con un tanque de 50 litros. El cálculo, desde luego, depende del precio de la gasolina en cada estación y de la capacidad real del vehículo.

Otra comparación resulta directamente con los propios productos de Apple. El iPhone 17e tiene un precio inicial de 14 mil 999 pesos en México. Con el equivalente al precio del iPhone Duo podrían comprarse dos unidades por 29 mil 998 pesos y todavía quedarían cerca de 3 mil 750 pesos.

El monto también equivale a una parte considerable de los ingresos de un trabajador que percibe el salario mínimo general. Para 2026, la referencia proporcionada establece un pago de 315.04 pesos diarios, equivalente a alrededor de 9 mil 582 pesos mensuales.

Con ese cálculo, los 33 mil 750 pesos representarían aproximadamente 107 jornadas de salario mínimo, o cerca de tres meses y medio de ingresos.

¿QUÉ TIENE EL IPHONE DUO PARA COSTAR 1,999 DÓLARES?

El nuevo teléfono marca la entrada de Apple al segmento de los celulares plegables. Cerrado, tiene un formato compacto similar al de un pasaporte y una pantalla OLED exterior de 5.4 pulgadas. Al abrirse, muestra un panel interior OLED de 7.6 pulgadas.

En su interior incorpora el chip A20 Pro, 12 GB de memoria y el sistema operativo iOS 27 adaptado a su formato. Entre sus funciones está la posibilidad de utilizar aplicaciones simultáneamente y la compatibilidad con Apple Pencil, característica que busca acercar algunas funciones de una tablet al teléfono.

Para fotografía, el equipo cuenta con dos cámaras traseras de 48 megapíxeles. Apple también optó por Touch ID integrado en el botón lateral en lugar de Face ID.

La compañía señala una autonomía de hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior y hasta 44 horas con la exterior.

Aunque la presentación ocurrió el 9 de septiembre, el calendario de lanzamiento será distinto al de otros iPhone. Las reservas comenzarán el 16 de octubre de 2026, mientras que la venta está prevista para el 23 de octubre.

El modelo básico tendrá 256 GB de almacenamiento y partirá de los 1,999 dólares en Estados Unidos. Para México todavía queda por conocerse el precio oficial.

DATOS CURIOSOS

· El precio de referencia del iPhone Duo equivale a unos 33 mil 750 pesos mexicanos.

· Con esa cantidad podrían comprarse aproximadamente 37 canastas básicas de 910 pesos.

· El mismo monto alcanza para cerca de 6 mil 750 viajes en Metro.