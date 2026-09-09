49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL

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    49ers vs Rams en Australia: horario y dónde ver el histórico duelo de NFL
    San Francisco y Los Ángeles trasladan su rivalidad de la NFC Oeste a Melbourne, sede del primer partido de temporada regular de la NFL en Australia. FOTOS: ESPECIAL

Stafford y Purdy encabezan un choque divisional marcado por el viaje a Melbourne y el desafío de adaptarse al cambio de horario

La rivalidad de California cruza el Pacífico. 49ers de San Francisco y Rams de Los Ángeles se enfrentarán este jueves 10 de septiembre en el Melbourne Cricket Ground, en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia y el arranque del calendario internacional de 2026.

El duelo de la Semana 1 comenzará a las 6:35 de la tarde, con transmisión en Netflix. Por la diferencia horaria, en Melbourne será viernes 11 de septiembre a las 10:35 de la mañana: una mañana australiana con ambiente de noche estelar para la afición mexicana.

¿Es el primer Thursday Night Football?

Será el primer encuentro de jueves de la campaña, aunque conviene distinguirlo del paquete Thursday Night Football de Prime Video, que comenzará en la Semana 2 con Bills contra Lions.

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La cita australiana tendrá su propia transmisión y abrirá una temporada con nueve juegos internacionales.

En el campo, el atractivo será inmediato: dos rivales de la NFC Oeste buscarán una victoria divisional desde su presentación.

Los Rams figurarán como locales y volverán a medirse con San Francisco en la Semana 14, cuando el panorama de la pelea por los Playoffs sea más claro.

Matthew Stafford contra Brock Purdy

Los Ángeles llega con Matthew Stafford, Jugador Más Valioso de 2025, al mando de una ofensiva que cuenta con Puka Nacua y el corredor Kyren Williams.

Su capacidad para alternar pases y acarreos pondrá a prueba la resistencia defensiva de los gambusinos.

San Francisco responderá con Brock Purdy y Christian McCaffrey como referencias. El corredor produjo 1,202 yardas terrestres y 924 por recepción en 2025, además de 17 touchdowns combinados.

Por su versatilidad, limitar sus escapadas y recepciones será una prioridad para los Rams.

El viaje también jugará su partido. Los 49ers llegaron con una semana de anticipación para adaptarse al cambio de horario y ajustaron sus entrenamientos a la mañana.

Kyle Shanahan reconoció las dificultades del desfase, una variable que añade incertidumbre al choque.

Melbourne recibirá así una rivalidad con consecuencias desde el primer día. Para ambos, el desafío será convertir una presentación histórica en el primer paso hacia la conquista de su división.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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