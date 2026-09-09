Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse

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    Sheinbaum reabre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes y otorgarle seguro del IMSS a hombres y mujeres mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
    Sheinbaum reabrió el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos, cobertura del IMSS y capacitación laboral durante 12 meses. VANGUARDIA/ARCHIVO

Conoce cómo registrarte en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los requisitos para recibir 9,582.47 pesos mensuales, seguro del IMSS y capacitación laboral por hasta un año

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes al mercado laboral mediante capacitación en empresas, comercios, talleres y otros centros de trabajo distribuidos en todo el país.

La iniciativa está dirigida a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo formal. Durante su participación, los beneficiarios desarrollan experiencia laboral en un entorno real mientras reciben un apoyo económico mensual y acceso a servicios de salud.

El programa mantiene el objetivo de fortalecer la incorporación de las nuevas generaciones al sector productivo y, al mismo tiempo, apoyar a empresas y negocios que participan como centros de capacitación sin asumir el costo del incentivo económico que reciben los aprendices.

https://vanguardia.com.mx/informacion/documentos-para-registrarse-al-programa-jovenes-construyendo-el-futuro-FK19759408

REGISTRO EN OCTUBRE

A partir del 1 de octubre, las y los jóvenes registrados en Jóvenes Construyendo el Futuro podrán postularse a un centro de trabajo pues el programa abrirá un nuevo periodo de vinculaciones, el cuarto en lo que va de este año.

Durante esta etapa, las personas aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma digital, revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo cuyo plan de actividades les agrade más.

La apertura es focalizada, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social. Antes de realizar una postulación, es necesario consultar el mapa de focalización para conocer la disponibilidad en cada municipio.

En el mapa, las y los aspirantes podrán verificar si su municipio se encuentra abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención establecida para este periodo.

BENEFICIOS QUE OFRECE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Las reglas de operación establecen que los participantes pueden permanecer en el programa hasta por 12 meses, periodo en el que reciben distintos beneficios financiados por el Gobierno federal.

Entre los apoyos más importantes se encuentra una beca mensual de 9,582.47 pesos, equivalente al salario mínimo vigente en 2026, además de cobertura médica del IMSS durante todo el tiempo que dure la capacitación.

Al concluir el proceso, los aprendices obtienen una constancia oficial que acredita las habilidades adquiridas, documento que puede facilitar su incorporación al mercado laboral formal. Además, el programa da prioridad a jóvenes que viven en municipios, colonias o localidades con altos índices de pobreza o violencia, así como a integrantes de grupos históricamente discriminados.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE

La convocatoria está abierta para jóvenes interesados en capacitarse y también para empresas o negocios que deseen participar como tutores.

Para formar parte del programa como aprendiz es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

· Tener entre 18 y 29 años al momento del registro.

· Residir legalmente en México.

· No estar inscrito en ninguna institución educativa.

· No contar con un empleo formal ni estar trabajando al momento de solicitar el ingreso.

Las autoridades reiteraron que el trámite es completamente gratuito y que todo el proceso se realiza directamente a través de la plataforma oficial.

CÓMO HACER EL REGISTRO EN LA PLATAFORMA OFICIAL

El proceso de inscripción se realiza en línea mediante la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los interesados deben crear un perfil como Aprendiz.

Después de ingresar sus datos personales, los aspirantes deberán cargar la documentación solicitada por el sistema para su validación. Una vez concluido este paso, podrán consultar los centros de trabajo disponibles y elegir el que mejor se adapte a sus intereses profesionales y a la ubicación de su domicilio.

Posteriormente, será posible dar seguimiento al proceso desde la misma plataforma, donde también se informará sobre la aceptación al programa y la entrega de los apoyos económicos correspondientes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/jovenes-construyendo-el-futuro-cuando-me-puedo-inscribir-que-requisitos-piden-y-cuanto-dinero-recibo-al-mes-LK21099424

DATOS CURIOSOS

· El apoyo económico se deposita de forma directa a los beneficiarios, sin intermediarios.

· La capacitación puede realizarse en empresas, talleres, comercios, organizaciones sociales e instituciones públicas.

· La duración máxima del programa es de 12 meses.

· Durante todo el periodo de capacitación, los aprendices cuentan con seguro médico del IMSS.

· Al finalizar, los participantes reciben una constancia oficial que acredita la experiencia y las habilidades obtenidas.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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