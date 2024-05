Bonificación de hasta 5 mil pesos: HSBC lanza promoción única para la Hot Sale de 2024

Con el inicio del Hot Sale, es posible que estés buscando ofertas que no afecten tu cartera, y en este caso, el banco HSBC te ayuda a conseguir esa meta, ya que cuenta con diversas promociones y descuentos.

A lo largo de esta nota, te iremos compartiendo más detalles que te ayuden hacer una buena compra. Cabe mencionar que para acceder a estos descuentos, es necesario realizar un registro a través de la aplicación móvil de tu banco.

TE PUEDE INTERESAR: En estos casos puedes reclamar por una compensación del 20% durante el Hot Sale 2024, de acuerdo con Profeco

La venta Hot Sale comenzó este 15 de mayo y finaliza el próximo 23 de mayo. Por su parte, el banco HSBC brinda hasta un 20% de bonificación en compras de contado; sin embargo, únicamente será válido con una compra mínima de 5 mil pesos. Otro requisito será para los clientes que tengan o lleven su nómina a este banco.

Por otra parte, los clientes que prefieran adquirir productos mediante el sistema de pagos mensuales sin intereses pueden beneficiarse de esta modalidad.

Esta opción está disponible para todos los poseedores de una tarjeta de crédito de dicho banco, ofreciendo una bonificación del 10% en compras realizadas a 12 meses sin intereses, siempre que el monto mínimo de la compra sea de 15 mil pesos.

No se contabilizarán para esta oferta las compras que se acumulen. En todos los casos, el límite máximo de bonificación que se puede recibir por cliente es de 5,000 pesos.

Para ser acreedor de los descuentos, deberás registrarte a través de su sitio web. No obstante, no aplicaría para las siguientes tarjetas de HSBC: HSBC 2NOW, HSBC VIVA, HSBC VIVA PLUS, HSBC Opción, HSBC Titanium American Express, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC Empresariales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo inicia el Hot Sale en Mercado Libre? Promociones, meses sin intereses, bancos y marcas participantes

¿QUÉ ES EL HOT SALE?

El Hot Sale representa uno de los momentos más destacados en el panorama del comercio electrónico anual. Este evento en línea reúne a una amplia gama de empresas que operan en el ámbito digital, junto con los consumidores que aprovechan las ofertas y realizan sus compras por internet.

Esta iniciativa son partícipe diversos países de Latinoamérica y es gestionado por 3 organizaciones: