Cómo activar el Buzón Tributario del SAT y evitar multas de hasta 11 mil pesos

A partir del 1 de enero de 2025, los contribuyentes que no hayan activado su Buzón Tributario en el portal del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) podrán enfrentar una multa de hasta 11 mil pesos . Este sistema de comunicación digital se ha convertido en una herramienta esencial para la interacción entre los ciudadanos y la autoridad fiscal.

Aunque la multa de 11 mil pesos por no activar el Buzón Tributario estaba prevista para 2024, la autoridad fiscal ha aplazado su entrada en vigor hasta 2025. Este periodo de gracia permite a los contribuyentes que aún no lo han hecho completar el trámite y evitar sanciones futuras.

MULTAS QUE PUEDES ENFRENTAR POR NO ACTIVAR EL BUZÓN TRIBUTARIO

BENEFICIOS DEL BUZÓN TRIBUTARIO

Además de cumplir con las disposiciones fiscales, el Buzón Tributario ofrece varias ventajas:

- Notificaciones inmediatas: Recibe información directamente en tu buzón sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del SAT.

- Gestión eficiente: Realiza trámites, promociones y avisos desde cualquier lugar con conexión a internet.

- Transparencia: Mantén un registro claro y accesible de tus comunicaciones con el SAT.

Es fundamental que los contribuyentes verifiquen regularmente su Buzón Tributario para atender cualquier notificación del SAT y evitar problemas futuros. En caso de no recibir los correos de confirmación en tu bandeja principal, revisa los mensajes en la carpeta de SPAM.

Cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también facilita una relación transparente y eficiente con la autoridad fiscal. Si aún no has activado tu Buzón Tributario, ahora es el momento para hacerlo y asegurarte de estar al día con tus responsabilidades fiscales.